Si des néophytes ont voulu s’initier au tennis, vendredi après-midi, en regardant la rencontre de quarts de finale entre Daniil Medvedev et Alex de Minaur, ils ne reviendront sans doute jamais. Mais pour les joueurs, somme toute, la manière importe peu. Alex de Minaur file vers la demi-finale, et c’est tout ce qui compte.

Il s’agira de sa première présence dans le carré d’as d’un tournoi Masters 1000. Le vainqueur de sept titres sur le circuit ATP ne l’a pas volé.

Après avoir éliminé Gabriel Diallo il y a deux jours, il s’est débarrassé de Taylor Fritz, huitième tête de série, et de Daniil Medvedev, gagnant de cinq titres cette saison, dont deux en Masters 1000, en deux manches de 7-6 (7) et 7-5.

De Minaur préconise un style de jeu défensif et quelque peu sur les talons. Il est efficace, mais peu spectaculaire. C’est sans doute pour ça que malgré son 18e rang mondial, il passe souvent sous le radar.

Or, contre les meilleurs joueurs au monde, l’Australien ne donne pas sa place, comme il l’a montré sur le court central du stade Sobeys. Cette victoire est sa sixième en dix matchs cette saison contre un joueur du top 10.

« Je suis content de mon état mental, a lâché un de Minaur très calme en conférence de presse. Jamais au cours d’un point je n’ai senti que j’ai paniqué. J’ai suivi mon plan de match et je suis resté positif. »

Medvedev est l’un des meilleurs joueurs au monde en Masters 1000, surtout lorsque les tournois sont disputés sur dur. Cependant, de Minaur ne lui a laissé aucune marge de manœuvre.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Daniil Medvedev

« Je pense que la clé contre Alex, pour tenter de le surprendre, il faut faire des coups puissants et rapides. Mettre la balle là où il ne l’attend pas », a précisé Medvedev après le match.

Diallo l’avait dit en point de presse après sa défaite contre l’Australien : ce dernier retourne tout, et lorsque les joueurs forcent la mise, les balles reviennent encore plus rapidement.

Medvedev l’a appris à ses dépens. Le Russe avait gagné leurs quatre premiers duels. De Minaur avait gagné le dernier, à Paris, à l’automne dernier.

À Toronto, l’Australien a encore joué avec les nerfs de son rival. Au point de le faire craquer, dans les moments les plus déterminants. Dans le jeu décisif de la première manche, le 18e joueur mondial tirait de l’arrière 5 à 1. Mais à la faveur de trois fautes directes et une double faute de Medvedev dans les 10 derniers points, de Minaur s’est emparé de la manche. Medvedev a conclu la rencontre avec 22 fautes directes.

« Il faut mieux servir, a expliqué Medvedev, en français, sur la manière de s’ajuster contre un joueur qui retourne tout. Avec lui au retour, tu peux faire un gros service et un coup important qui peut le mettre en difficulté et c’est ce que je n’ai pas réussi à faire aujourd’hui ! Je ne l’ai pas fait assez bien. »

De Minaur sort de l’ombre

Après la rencontre, Medvedev n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son adversaire.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Alex de Minaur et Daniil Medvedev se serrent la main après une longue bataille

S’il reconnaît qu’il n’a pas offert son meilleur tennis, le grand Russe a toutefois immédiatement précisé qu’il fallait reconnaître que de Minaur avait offert une féroce opposition.

« Oh, le potentiel est là, et il l’a toujours eu ! J’étais très surpris d’ailleurs de voir que c’était seulement son premier quart de finale en Masters, et c’est ça la différence. Il faut bien jouer en Masters et en tournoi du Grand Chelem pour gagner plus de points. C’est très surprenant qu’il soit dans le top 20 sans ce genre de titre, mais il a encore le temps de s’ajuster. »

Depuis qu’il est entré dans le top 50 à la fin de la saison 2018, le joueur de 24 ans n’en est jamais sorti. Il a même atteint la 15e place, un sommet, en juin 2021.

La prochaine étape pour de Minaur est d’enfin percer le top 10, et il compte bien tirer avantage de cette semaine pour y parvenir.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Alex de Minaur au service

« C’est mon but depuis plusieurs années, ce n’est pas un secret, a confirmé l’Australien. J’ai toujours senti que j’avais le niveau pour y arriver, mais vraiment plus depuis la fin de l’an passé. Quand j’ai eu ma première victoire contre un joueur du top 5. »

Cette victoire, c’était contre Medvedev, à Paris.

Quelques mois plus tard, de Minaur a enfin droit à la chance qu’il attendait. Un titre à Toronto serait déterminant pour la suite.

Il se donne le droit d’y croire, parce qu’il se sent bien, a-t-il affirmé en fin d’entretien, dans la langue de Molière : « C’est une très bonne semaine, je suis très content. Pour moi, la meilleure chose que je fais depuis le début de la semaine, c’est de tenir mentalement. Je reviens de Los Cabos et je n’ai pas eu beaucoup de temps pour relaxer. Je n’ai pas bien joué à mon premier match, mais là, dit-il avant un long silence… I play my best tennis [je joue mon meilleur tennis] ! Désolé, j’ai essayé », a-t-il conclu en riant sous les applaudissements de certains journalistes.