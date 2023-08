Jannik Sinner est certainement l’un des joueurs les plus calmes, doux et polis du circuit masculin. Pour ces raisons, il est aussi l’un des plus appréciés. Et c’est pourquoi il détonne du reste de ses compétiteurs.

Fut une époque où chaque tournoi de l’ATP ressemblait à un repère de gentlemen. Cette ère s’est quelque peu dissipée avec le départ de Roger Federer et le déclin de Rafael Nadal et Andy Murray. Pendant près de deux décennies, les athlètes étaient de véritables ambassadeurs pour leur sport. Ils servaient leur discipline de sourires mécaniques, de politesses et de classe.

Jannik Sinner, comme quelques autres jeunes joueurs, faut-il le préciser, s’inscrit dans cette longue et glorieuse tradition de gentils serviteurs du sport, capables de faire manchette sans briser de raquette, enguirlander un officiel, contester un vaccin ou s’afficher avec une joueuse vedette.

Il y a plusieurs têtes fortes et caractères fragiles au sein du top 10 mondial. Cette remarque a valu à Sinner, classé 8e, un petit rire à peine camouflé.

Pendant ce temps, il traçait son autographe sur des balles, des casquettes et des raquettes au centre média du Stade Sobeys, sur le campus de l’université York.

L’Italien au teint rouquin est resté le même depuis le début de son ascension vers le huitième rang mondial. Comme quoi il est possible d’atteindre un certain statut sans pour autant se dénaturer.

« Ce n’est pas difficile, parce qu’après tout, je suis qui je suis. Si les gens m’aiment, tant mieux, sinon, je ne peux rien y faire », a-t-il confié la voix basse, crayon Sharpie à la main.

« Dans mon esprit, je suis juste Jannik, a-t-il ajouté. Ma personnalité me procure naturellement beaucoup de bonheur en ce moment. Dans la position dans laquelle je suis, je dois juste rester moi-même et être fidèle à ma personnalité. C’est chouette. »

Les pieds sur terre

Sinner a grandi dans un village de moins de 4000 personnes au nord-est de l’Italie. Là où la nature est un proche voisin et où l’humilité se répand comme des feuilles en automne.

Il l’admet, faire partie de ce cirque, ou de cette jungle, qu’est le circuit de l’ATP est « parfois compliqué ». Pendant la discussion, il se dirigeait vers sa énième entrevue de la journée. Pour combler le temps entre chacune d’entre elles, il en faisait d’autres. Et c’est ainsi toutes les semaines, chaque fois que les joueurs débarquent dans une nouvelle ville.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jannik Sinner signe des autographes.

Le bruit des portes d’accès, des escaliers en tôle et des amateurs lui demandant des égoportraits en marchant ne l’a pas empêché de poursuivre la discussion. Bien installé dans le top 10 depuis le mois de mars, le grand droitier réussit à garder le cap d’une seule manière : « Il faut que tu croies en toi plus que personne ».

Se rendre près du sommet de la pyramide n’implique pas seulement des tableaux plus favorables et des bourses plus coquettes. Il implique également pression et attentes, et éminemment, des déceptions. Et la chute peut être brutale. « Si tu ne crois pas en toi, tu vas tomber immédiatement. »

Viser haut

Sinner, alors vêtu d’un survêtement gris et de pantalons jogging noirs à l’effigie de son commanditaire au crochet doré, a parfois du mal à croire à quel point son ascension a été fulgurante.

Il a été élevé avec des skis dans les pieds l’hiver et une raquette entre les mains l’été. Même s’il se voyait un jour performer sur les plus grandes scènes du monde, sous la neige ou au soleil, c’était difficile de le concevoir, car il n’avait aucun référent.

Aujourd’hui, où qu’il soit, il doit négocier avec les regards et les caméras. « Plus jeune, même si tu y rêves, c’est difficile de croire que tu peux vraiment y arriver. Je me disais “je serai capable, mais il y aura beaucoup de travail à faire”. Mais il faut y croire et surtout sacrifier plusieurs choses pour atteindre un tel niveau et c’est ce que j’ai fait. »

Il n’a pas le charisme d’un Daniil Medvedev, l’apparence d’un Stefanos Tsitsipas ou l’éloquence d’un Holger Rune, mais il n’a pas non plus la sagesse, la plénitude et la rigueur d’un jeune homme de 21 ans. Il navigue entre ses différentes obligations comme un vétéran.

Plus important encore, il joue comme s’il faisait partie des meubles de ce circuit. Or, il est le troisième joueur le plus jeune du top 15.

Il revendique un titre cette saison, à Montpellier, son septième en carrière, en plus d’avoir atteint deux finales, dont une au Masters 1000 de Miami.

Sur le terrain, surtout dans les tournois de plus grande ampleur, il est de plus en plus constant, mais plus important encore, beaucoup plus sûr de lui.

« Il existe des techniques de visualisation pour chaque personne et la mienne est assez simple : je dois m’imaginer devenir le meilleur au monde si je veux le devenir. Si tu crois que tu peux y arriver, tu dois le manifester d’une quelconque façon. Chaque jour, tu dois aimer ce que tu fais et croire en ça », explique-t-il une fois arrivé sur la passerelle.

Son but est donc de ravir le haut de l’échelle à Carlos Alcaraz. Il est « encore insatisfait » de son classement, parce que ses visées vont bien au-delà de que sa huitième position, mais il se considère déjà « meilleur qu’il y a un an. »

Lorsqu’il atteindra le sommet, parce qu’il sait que ça arrivera, il pourra se réjouir d’y être parvenu en étant resté lui-même.