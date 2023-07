Wimbledon

Un sacre inédit attend Ons Jabeur ou Markéta Vondroušová

(Wimbledon) Elles en ont rêvé et elles l’ont fait : Ons Jabeur et Markéta Vondroušová se sont qualifiées jeudi pour la finale de Wimbledon en domptant respectivement la deuxième joueuse mondiale Aryna Sabalenka et en mettant un terme à l’épopée d’Elina Svitolina.