(Wimbledon) Elles en ont rêvé et elles l’ont fait : Ons Jabeur et Marketa Vondrousova se sont qualifiées jeudi pour la finale de Wimbledon en domptant respectivement la deuxième joueuse mondiale Aryna Sabalenka et en mettant un terme à l’épopée d’Elina Svitolina.

Igor GEDILAGHINE Agence France-Presse

Pour Jabeur, il s’agit à 28 ans d’une seconde chance après la finale perdue l’an dernier sur ce gazon où son toucher, désormais soutenu par un mental d’acier, fait des miracles face aux joueuses les plus puissantes.

Après avoir pris sa revanche en quarts sur la Kazakhe Elena Rybakina, titrée l’an dernier, la Tunisienne a enchaîné avec une victoire sur une autre des joueuses les plus puissantes du circuit.

Sabalenka, titrée aux Internationaux d’Australie en janvier et déjà demi-finaliste à Wimbledon en 2021 avant d’être interdite de participation l’an dernier, a été toute proche de la qualification, qui lui aurait également assuré la place de numéro 1 mondiale lundi. Elle a en effet mené une manche à zéro avec le bris confirmé dans le deuxième.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

Mais c’était sans compter sur la volonté de Jabeur qui a renversé la situation pour finalement s’imposer 6-7 (5/7), 6-4, 6-3.

« Accepter ses services et ses coups puissants a été très difficile, alors merci d’avoir cru en moi et de m’avoir soutenue jusqu’au bout », a lancé la Tunisienne au public tout acquis à sa cause.

« Je suis très fière parce que celle que j’étais avant aurait perdu ce match et je serais déjà en train de rentrer à la maison, mais j’ai trouvé la force de me battre », a-t-elle ajouté, expliquant tirer les fruits de son travail psychologique.

« Très fière »

« J’apprends à transformer l’énergie négative, comme la frustration, en énergie positive. J’ai su aller chercher au plus profond de moi pour gagner ce match… et, qui sait, le tournoi », a-t-elle lâché dans un sourire.

La Bélarusse a en effet réussi 39 points gagnants, dont 10 aces, mais face à la ténacité de son adversaire, elle a commis trop de fautes pour gagner (45 fautes directes sur l’ensemble du match, contre 14 pour Jabeur).

Si bien que c’est la Tunisienne, finaliste malheureuse l’an dernier à Wimbledon puis aux Internationaux des États-Unis, qui retrouvera en finale samedi Marketa Vondrousova, qui vise elle aussi un premier titre du Grand Chelem après avoir perdu une finale à Roland-Garros en 2019.

La Tchèque a en effet mis un brusque terme à l’épopée de l’Ukrainienne Elina Svitolina (76e et bénéficiaire d’un laissez-passer) 6-3, 6-3.

« Sur la terre battue ou sur dur, peut-être que j’aurais dit que c’était éventuellement possible [d’arriver en finale]. Mais sur gazon, c’était impossible », a lancé Vondrousova, toujours incrédule.

« Quand j’ai vu mon tirage, je me suis dit : “On va essayer.” J’ai battu Kudermetova (11e) et Vekic (21e), qui sont très bonnes sur gazon. Alors je me suis dit : “OK, peut-être que je vais m’améliorer et que je pourrai faire quelque chose ici” », a-t-elle raconté.

Regrets

Classée 42e à la WTA, elle est au deuxième rang des joueuses les moins bien classées à disputer une finale dans le temple londonien : en 2018, Serena Williams, de retour de son congé de maternité, était classée 181e.

« Pour moi, c’est vraiment dingue, ce qui se passe. Mais je pense que tout peut arriver dans le tennis », a jugé la Tchèque de 24 ans.

Comme dans la seconde manche face à Svitolina qui est revenue de 4-0 à 4-3.

« Elle était sur le point de revenir. Elle jouait un très bon tennis. Je suis juste arrivée à rester concentrée et bien dans ma tête. Je suis contente de la façon dont j’ai terminé le match », a reconnu Vondrousova.

Si elle a manqué son retour dans la deuxième manche, Svitolina a réussi celui à Wimbledon.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS Elina Svitolina

Neuf mois après avoir donné naissance à sa fille Skaï, fruit de son union avec le joueur français Gaël Monfils, et malgré les difficultés psychologiques liées à la guerre dans son pays, Svitolina a retrouvé à Londres le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, égalant son meilleur résultat dans ces tournois (Wimbledon et Internationaux des États-Unis 2019).

En championne, elle a néanmoins évoqué ses regrets après la défaite : « Je suis assez déçue de mon match et de ma performance aujourd’hui. C’était un bon tournoi évidemment, mais je suis déçue aujourd’hui », a-t-elle déclaré.