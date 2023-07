(Wimbledon) Novak Djokovic, qui peut égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court, s’est qualifié mardi pour sa douzième demi-finale de Wimbledon en écartant le Russe Andrey Rublev (7e mondial) 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

Agence France-Presse

« J’ai bien joué, j’ai la bonne énergie et j’espère gagner encore vendredi », a déclaré avec une grande sérénité le Serbe de 36 ans qui affrontera l’Italien Jannik Sinner (8e) pour une place en finale du tournoi qu’il joue pour la 18e fois.

Il a également en ligne de mire le record de huit titres sur le gazon londonien détenu par Roger Federer chez les hommes, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova (9).

Alors, pour son 71e tournoi du Grand Chelem, il est le joueur à battre, encore et toujours.

« J’adore ça ! N’importe quel joueur veut être celui que tous les autres veulent battre », a-t-il affirmé.

« La pression est toujours immense, en particulier ici à Wimbledon, mais elle me motive et me fait jouer mon meilleur tennis. Ils veulent tous mon scalp, mais ils ne l’auront pas ! », a-t-il lancé avant d’ajouter en riant « ça, c’était de l’humilité ! »

Au chapitre des records, il vise aussi un cinquième titre consécutif à Wimbledon pour égaler les séries de Federer (2003-2007) et Björn Borg (1976-1980).

Il a en outre atteint sa 46e demi-finale de Grand Chelem, égalant le record de Federer chez les hommes.

Il a joué mardi son 400e match de Grand Chelem après avoir joué son 100e à Wimbledon au tour précédent. Seuls Roger Federer (429) et Serena Williams (419) ont joué plus de matchs en Majeurs.

Mardi, Rublev qu avait été totalement impuissant sur le dur des Internationaux d’Australie en janvier, déjà en quarts de finale, a proposé une tout autre opposition sur le gazon londonien où il a même mené un set à zéro.

Pour preuve de cette résistance, outre la terre maculant le t-shirt du Russe, Djokovic a dû défendre huit balles de bris (une perdue), mais il en a converti sept sur douze sur le service de Rublev.

« Il y a eu des échanges énormes. Parfois, entre la vitesse de sa balle et ses rugissements, il fait peur », a commenté Djokovic au sujet de son adversaire du jour et du fameux « bweh », qu’il lâche sur ses frappes.

Après avoir perdu cette première manche en cédant son service en fin de manche, Djokovic a repris les choses en main.

Nettement d’abord en réussissant deux bris pour égaliser à une manche partout.

Plus difficilement dans la troisième manche où, après avoir réussi le bris pour mener 3-2, il a servi à 5-4, mais n’a conclu que sur sa cinquième balle de manche après avoir lui-même sauvé trois balles de contre-bris.

Le Djoker a pris le contrôle de la quatrième manche en faisant le bris pour mener 2-1 et cette fois sa domination a été totale puisqu’il n’a pas eu à défendre la moindre balle de bris du set et poussé Rublev à un ultime plongeon désespéré sur la balle de match.

Jannik Sinner qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Jannik Sinner

L’Italien Jannik Sinner, 8e joueur mondial, s’est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem en battant le Russe Roman Safiullin (92e) 6-4, 3-6, 6-2, 6-2, mardi au tournoi de Wimbledon.

Quart de finaliste aux Internationaux d’Australie, Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis en 2022, Sinner a enfin passé ce cap.

Il devient, pour l’heure, à 22 ans, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien depuis 2007 et un certain Novak Djokovic qu’il pourrait retrouver en demie si le numéro 2 mondial bat le Russe Andrey Rublev.

Mais il ne le restera pas bien longtemps : le vainqueur du quart entre Carlos Alcaraz (N.1 mondial) et Holger Rune (N.6), 20 ans tous les deux, le deviendra à sa place.

« De toute façon je resterai jeune et heureux alors laissez-moi au moins profiter de ça aujourd’hui », a-t-il plaisanté juste après le match.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Roman Safiullin

« Cela signifie beaucoup pour moi parce qu’on a mis beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d’heures, y compris hors des courts, beaucoup de sacrifices pour arriver à ce moment-là », a-t-il commenté plus sérieusement.

L’Italien a en tout cas fait preuve de beaucoup de maturité contre Safiullin, l’une des surprises de cette édition puisqu’il n’avait qu’une victoire en tableau final lors de trois tournois sur cette surface avant Wimbledon.

Sinner, extrêmement solide sur son engagement, a bien maîtrisé la première manche où il a fait le bris à 4-4 pour l’empocher sur son service.

Il a aussi idéalement débuté la deuxième manche en se détachant à 3-1, mais avec un pourcentage de premières balles tombé à 48 %, il a perdu les 5 jeux suivants pour se retrouver à un set partout.

« Quand j’ai perdu la deuxième manche, tout ce qui me restait à faire c’était de gagner les deux suivantes », a-t-il expliqué après le match, sous forme de boutade.

« Non, plus sérieusement, c’était évidemment difficile. J’ai un peu flanché mentalement, c’est un domaine sur lequel on travaille beaucoup et je suis évidemment très content de la façon dont j’ai réagi sur les deux dernières manches », a-t-il ajouté.

À nouveau dominateur sur son service – il n’a concédé qu’une balle de bris dans les troisième et quatrième manches –, il a fait jouer sa plus grande variété de coups pour prendre l’ascendant sur Safiullin qui, bien que très combatif, n’a plus fait le poids.