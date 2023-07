Fernandez et Raonic s’inclinent, Shapovalov et Andreescu avancent

(Londres) La Québécoise Leylah Annie Fernandez a dû s’avouer vaincue 3-6, 6-4, 7-6 (6) devant la Française Caroline Garcia, 5e tête de série, au deuxième tour jeudi au tournoi de Wimbledon.

La Presse Canadienne

« J’avais perdu de grosses batailles cette année, alors je me suis dit qu’il fallait vraiment tout donner », a commenté la Lyonnaise de 29 ans dans un grand sourire de satisfaction.

Battue l’an dernier en huitième de finale sur le gazon londonien (son meilleur résultat dans ce tournoi, déjà atteint en 2017), elle fera au moins aussi bien cette année si elle se défait au troisième tour de la Tchèque Marie Bouzkova (33e).

Dans sa préparation pour Wimbledon, Garcia avait perdu en quarts à Berlin (battue par Petra Kvitova) et avait abandonné en quarts à Eastbourne en raison d’une épaule douloureuse (alors qu’elle était menée 6-2, 2-1 par la Russe Daria Kasatkina).

Mais lundi, après une qualification peu convaincante pour le deuxième tour, elle avait assuré avoir « bien récupéré ».

Elle a même profité avant son deuxième tour d’un jour de repos supplémentaire en raison du retard pris dans l’évolution du tournoi à cause de la pluie.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Caroline Garcia

Jeudi dans le premier set, la Québécoise de 20 ans, finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021, a aligné quatre jeux d’affilée à partir de 2-3 pour prendre l’ascendant.

Mais dans la deuxième manche, c’est la Française qui a rapidement fait le bris pour mener 2-1. Elle est parvenue à conserver son avantage et à apporter le match dans un set décisif.

La tension est allée crescendo au fur et à mesure que les joueuses, gagnant chacune leur mise en jeu, s’approchaient de la fin.

La tension n’enlevant rien à la qualité du jeu, elles ont livré une fin de match spectaculaire ponctuée d’un super bris d’égalité où l’agressivité de la Française a pris le dessus.

Elle s’est détachée 7-3 et a maintenu Fernandez à distance jusqu’au bout, s’offrant quatre balles de match à 9-5 pour conclure sur la deuxième.

Shapovalov et Andreescu solides, Raonic perd

Le Canadien Denis Shapovalov a pris la mesure du Français Grégoire Barrère 6-3, 6-4 et 7-6 (7).

Shapovalov, la 26e tête de série du tournoi, a mis une heure et 52 minutes pour sceller l’issue de la rencontre. Il affrontera au prochain tour le Britannique Liam Broady.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, a perdu 6-4, 7-6 (4), 6-7 (4) et 6-4 contre la 16e tête de série, l’Américain Tommy Paul, au deuxième tour.

Chez les dames, l’Ontarienne Bianca Andreescu a gagné son match de premier tour 6-3, 3-6 et 6-2 contre la Hongroise Anna Bondar. La représentante de l’unifolié, 50e au monde, aura rendez-vous avec l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (no 26) au tour suivant.

PHOTO MICHAEL PROBST, ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

De nombreux matchs ont été interrompus ou reportés en début de tournoi à cause des soubresauts de Dame Nature au All England Club.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu serbe Aleksandra Krunic doivent disputer leur match de premier tour en double féminin un peu plus tard aujourd’hui contre l’Américaine Lauren Davis et la Hollandaise Rosalie Van Der Hoek.

Avec Agence France-Presse