Cinq fois championne en simple à Wimbledon, Venus Williams a aussi été finaliste au tournoi majeur sur gazon en 2017, deux décennies après ses débuts au All England Club.

PHOTO JACOB KING, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Wimbledon) Venus Williams participera au volet de simple féminin de Wimbledon pour une 24e fois puisque l’Américaine âgée de 43 ans a reçu un laissez-passer des organisateurs, mercredi.

Associated Press

Présentement classée 697e au monde, Williams a surpris Camila Giorgi, 48e, en trois manches lors du premier tour de la Classique de Birmingham plus tôt cette semaine. Il s’agissait de sa première victoire en près de quatre ans contre une joueuse au sein du top-50 mondial.

La détentrice de sept titres du Grand Chelem en simple affrontera Jelena Ostapenko lors du prochain tour du tournoi préparatoire à Wimbledon.

La sœur cadette de Williams, Serena, a sept titres en simple à Wimbledon à son palmarès. Serena Williams a perdu dès le premier tour l’an dernier et a annoncé peu de temps après son élimination qu’elle prenait du temps pour elle, loin du tennis.

L’Ukrainienne Elina Svitolina et les Britanniques Heather Watson et Katie Boulter ont aussi reçu des invitations pour le tableau principal féminin. Le Belge David Goffin, qui a atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2019 et 2022, est l’un des joueurs ayant reçu une invitation du côté des hommes.

Le tournoi de Wimbledon s’ébranlera le 3 juillet.