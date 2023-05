Dimanche, le début de la finale entre Medvedev et Holger Rune a été retardé par la pluie.

(Rome) Alors que se termine un Omnium d’Italie fortement marqué par la pluie, l’organisation s’est engagée à installer un toit amovible d’ici 2026.

Andrew Dampf Associated Press

« Il y aura un toit, a dit Vito Cozzoli, qui dirige l’agence Sport e Salute. L’étude de faisabilité a été approuvée. Le court central du Foro Italico pourra être utilisé durant toute l’année. »

Samedi, la demi-finale opposant Daniil Medvedev à Stefanos Tsitsipas a été interrompue pendant près de quatre heures et demie.

Il était près de 23 h quand la finale des dames a commencé.

Dimanche, le début de la finale entre Medvedev et Holger Rune est également retardé par la pluie.

Il faut entre 8 et 10 mois pour obtenir les permis nécessaires à l’installation d’un toit. Celle-ci durerait entre 18 et 24 mois, avec des pauses lors des tournois de 2024 et 2025.

Ainsi configuré, l’endroit pourrait également servir au basketball, au volleyball ou à des concerts.

Le Campo Centrale comptera par ailleurs 2000 sièges de plus, pour une capacité de 12 500 personnes.

Il y a eu 33 soumissions, mais on a retenu celle de l’entreprise Frigerio, basée à Gênes.