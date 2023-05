Depuis 24 heures, le monde du tennis est sur le qui-vive. Mercredi, Rafael Nadal a convoqué les membres des médias à son académie de Majorque. L’Espagnol a finalement officialisé son forfait en vue du prochain tournoi de Roland-Garros en plus d’affirmer que la saison 2024 serait sa dernière.

Tout au long de sa carrière, Nadal a été embêté par les blessures. Encore plus au cours des dernières années. Néanmoins, l’homme de 36 ans fait toujours partie des favoris, puisqu’en dépit d’un corps abimé, il a remporté deux tournois majeurs la saison dernière.

Le 14e joueur mondial semble imperturbable, malgré ses blessures récurrentes au pied, au dos et au genou. Cette fois-ci, c’est la hanche qui fait défaut. Aggravée aux Internationaux d’Australie, cette blessure l’a forcé à s’absenter de tous les tournois de terre battue depuis le début de la saison, et ce, pour la première fois de sa carrière.

Jeudi après-midi, dans un polo blanc à l’effigie de son académie, le roi incontesté de la terre battue a annoncé dans sa langue maternelle qu’il allait devoir déclarer forfait en vue du tournoi de Roland-Garros. Une première absence depuis 2004.

Mission impossible

« Il sera impossible pour moi d’y participer. C’est trop difficile. Ça fait tellement d’années que j’y participe en plus », a-t-il déclaré sans perdre de temps, une fois déposé sur un tabouret.

Nadal a remporté 14 fois le tournoi. Un record, évidemment.

« Je ne suis pas prêt à jouer selon mes propres standards », a-t-il poursuivi.

Il a disputé seulement quatre matchs depuis le début de la saison. Il en a perdu trois. « Ce n’est pas moi qui ai pris la décision, c’est mon corps. »

Le champion de 22 tournois du grand chelem dit qu’il est de plus en plus difficile pour lui d’exercer son métier : « Je ne suis pas en mesure d’endurer les entraînements depuis la pandémie. Je ne suis pas capable d’apprécier les matchs et les pratiques. »

La retraite en 2024

Nadal a aussi profité de l’occasion pour annoncer que la saison 2024 sera sa dernière, si son corps lui permet de tenir le coup.

Pour l’instant, il a confirmé son absence des courts pour les prochains mois. « Ça peut être un mois et demi, deux mois ou quatre mois. Je n’aime pas prédire l’avenir. »

Néanmoins, s’il peut amorcer la saison 2024 en Australie, « la saison prochaine sera ma dernière. »

Il veut à tout prix prendre part à une tournée d’adieu, question de remercier tout le monde une dernière fois. « Ce serait l’idéal. Je veux dire au revoir à tous les tournois qui ont été importants pour moi. »

L’année prochaine, le tournoi olympique des Jeux de Paris se tiendra à la porte d’Auteuil, sur le terrain de Roland-Garros. Parions que Nadal aimerait bien se retirer avec une médaille au cou, même s’il a préféré ne pas s’étendre sur le sujet en conférence de presse.

Reste à voir s’il sera présent à Toronto dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale et à la Coupe Laver de Vancouver, cet automne.