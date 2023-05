(Rome) Le regard de Novak Djokovic suffisait pour savoir à quel point le Serbe était en furie contre son adversaire.

Andrew Dampf Associated Press

Et ce n’était pas seulement parce que Cameron Norrie l’a atteint au mollet d’un smash alors que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem avait déjà tourné le dos et concédé le point au deuxième set de son huitièmes de finale de l’Omnium d’Italie qu’il a remporté 6-3, 6-4.

C’est qu’en plusieurs autres occasions, Norrie a fait preuve de mauvais esprit sportif, a déclaré Djokovic après la rencontre qui lui a permis d’atteindre les quarts de finale du tournoi pour une 17e année d’affilée.

Djokovic en avait aussi contre le temps d’arrêt médical pris par le Britannique tout juste avant qu’il ne serve pour le match.

« J’ai regardé la reprise (de son smash). Peut-être qu’on peut dire qu’il ne m’a pas atteint délibérément, a répondu Djokovic lorsque questionné sur le regard qu’il a jeté à Norrie après l’incident. Ce n’était pas tant en raison de cet incident. […] Dès le départ, il a fait tout ce qu’il a le droit de faire. Il peut prendre un temps d’arrêt médical. Il peut frapper une autre joueur. Il peut crier : “Come on !” dans le visage de l’autre après virtuellement chaque échange dès le premier jeu.

« Mais nous savons tous que ce sont des gestes antisportifs. Ce n’est pas de cette façon qu’on traite les autres, a ajouté celui qui est quête d’un septième titre dans ce tournoi. Je ne permettrai pas qu’on agisse de la sorte sans rien faire ou sans rien dire. Je vais toujours répliquer à cela. »

Clairement motivé par les agissements de Norrie, Djokovic a offert l’une de ses meilleures performances de la saison sur terre battue face à la 13e tête de série, qui n’a pas été rendue disponible après la rencontre.

Sous un ciel nuageux après une matinée pluvieuse, Djokovic est apparu en pleine possession de ses moyens et maîtrisait tous les aspects de son jeu, après des épisodes plus difficiles lors des rondes précédentes.

« En fait, j’ai complété mon échauffement 10 minutes avant de me présenter sur le court. Je me sentais donc un peu pressé, mais nous ne pouvions pas (nous échauffer) plus tôt à cause de la pluie. Je suis content d’avoir surmonté le défi d’aujourd’hui en deux manches et d’être passé au prochain tour. »

Aussi, Djokovic avait été aperçu dans la salle de physiothérapie avant le match. Récemment, il s’est absenté du circuit pendant trois semaines à cause d’un problème persistant au coude droit, pour lequel il a dû être opéré dans le passé.

« Tous les jours, c’est quelque chose, a mentionné Djokovic, sans préciser la nature de ses ennuis. Mais heureusement, j’ai été en mesure de jouer et de terminer le match, et j’espère que demain, je me sentirai un peu mieux. »

Au final, Djokovic a commis deux fois moins d’erreurs directes que Norrie - 14 contre 29 - et a réussi deux coups gagnants de plus - 21 contre 19.

En quarts, il affrontera le Danois Holger Rune, septième tête de série, qui a éliminé le qualifié australien Alexei Popyrin en trois manches de 6-4, 5-7, 6-4.

« Il me fait penser à moi de la façon dont il joue, a dit Djokovic au sujet de Rune. Il est en grande forme physique, joue très bien défensivement, mais également très fort en contre-attaque. Il peut vous faire mal du coup droit ou du revers. Il a service vraiment solide et des retours agressifs. C’est un joueur complet sur toutes les surfaces. […] Ce sera un match très physique. »

Plus tard mardi, l’espoir local Jannik Sinner s’est incliné en trois manches de 6-7 (3), 6-2, 6-2 contre l’Argentin Francisco Cerundolo. Ce dernier jouera son prochain match contre Casper Ruud, qui a battu Laslo Djere 6-1, 6-3.

PHOTO GREGORIO BORGIA, ASSOCIATED PRESS Alexander Zverev

Entre-temps, le champion 2017 Alexander Zverev a conclu sa victoire de 6-4, 7-5 contre J. J. Wolf, un match qui avait été suspendu en raison de la pluie à 3-3 au deuxième set, lundi.

Zverev devra retourner sur le court plus tard mardi. Il jouera contre Daniil Medvedev.

Stefanos Tsitsipas a éliminé Lorenzo Sonego 6-3, 7-6 (3), un autre match amorcé lundi. En soirée mardi, Tsitsipas affrontera l’Italien Lorenzo Musetti.

Musetti a comblé un retard d’une manche pour montrer la sortie à Frances Tiafoe 5-7, 6-4, 6-3.

Chez les dames, la Polonaise Iga Swiatek, double championne en titre à Rome et numéro un au classement de la WTA, a vaincu la Croate Donna Vekic 6-3, 6-4 et affrontera au prochain tour la championne de Wimbledon, Elena Rybakina.

L’Espagnole Paula Badosa a aussi atteint le tour suivant grâce à sa victoire par des scores de 6-4, 6-7 (4), 6-2 sur Karolina Muchova.