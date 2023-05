(Rome) La double championne en titre Iga Swiatek a dominé Lesia Tsurenko en deux manches de 6-2, 6-0 pour passer au quatrième tour de l’Omnium d’Italie, dimanche.

Andrew Dampf Associated Press

Après avoir écrasé Anastasia Pavlyucenkova 6-0, 6-0 à son premier match du tournoi, Swiatek n’a perdu que deux parties en quatre manches et elle a porté à 13 sa série de victoires au Foro Italico.

Swiatek a réussi 22 coups gagnants contre seulement deux pour Tsurenko.

Si la Polonaise soulève à nouveau le trophée, elle rejoindra Chris Evert et Conchita Martinez en tant que troisième joueuse à signer trois titres consécutifs à Rome.

Favorite du tournoi, Swiatek croisera maintenant le fer avec la gagnante du duel opposant Liudmila Samsonova (no 16) et Donna Vekic (no 21), qui se déroulera plus tard dimanche.

Marketa Vondrousova a également gagné son match sur la terre battue rouge d’Italie en défaisant Maria Sakkari (no 9) en deux manches de 7-5, 6-3.

Madison Keys a accédé au tour suivant lorsque Victoria Azarenka a déclaré forfait avant leur affrontement en raison d’une blessure à la jambe droite.

Du côté masculin, Holger Rune a gardé son calme devant une foule hostile et il a éliminé l’Italien Fabio Fognini 6-4, 6-2.

Fognini a fait savoir son mécontentement à propos d’une décision de l’arbitre de chaise, en première manche, lorsque ce dernier est venu regarder la marque laissée par la balle sur le terrain.

« Comment peux-tu dire que cette balle est hors-ligne ? Comment peux-tu commettre cette erreur ? Il n’y a pas d’espace, a dit Fognini. C’est impossible. Comment peux-tu être si mauvais ? »

Daniil Medvedev a obtenu une première victoire en carrière à Rome en battant Emil Ruusuvuori 6-4, 6-2. Le Russe avait perdu son premier match lors de ses trois présences précédentes au Foro Italico.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS « Je suis content de gagner finalement ici à Rome ! », a souri le Russe en sortant du court Nicola Pietrangeli.

Aussi, Stefanos Tsitsipas n’a eu besoin que de gagner deux jeux pour confirmer sa victoire de 6-3, 6-3 au deuxième tour, contre Nuno Borges. Le match avait été suspendu samedi en raison de la pluie.

Un peu plus tard, le sextuple champion à Rome Novak Djokovic en découdra avec Grigor Dimitrov alors que le favori local Jannik Sinnier se mesurera à Alexander Shevchenko.