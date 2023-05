Wawrinka fait fi de la pluie et défait Ivashka

(Rome) Stanislas Wawrinka a rapidement pris la mesure d’Ilya Ivashka 6-2, 6-4 au premier tour de l’Omnium de tennis d’Italie, mercredi, après que le début de la rencontre eut été repoussé de 90 minutes en raison de la pluie.

Associated Press

À 38 ans, Wawrinka est le plus vieux joueur inscrit au tableau principal. Il a cependant dominé Ivashka en claquant près de deux fois plus de coups gagnants que lui, dont un alors qu’il disposait d’une balle de match. Le Suisse a du même coup conclu la rencontre après à peine un peu plus d’une heure de jeu sur la terre battue romaine.

Wawrinka, détenteur de trois titres du Grand Chelem en carrière, affrontera au prochain tour la 26e tête de série Grigor Dimitrov. Le vainqueur de cet affrontement pourrait éventuellement croiser le fer avec le favori, Novak Djokovic, au troisième tour.

Djokovic, qui a reçu un laissez-passer pour le deuxième tour, entamera son parcours italien contre Tomas Martin Etcheverry. L’Argentin a évincé le Français âgé de 18 ans Luca Van Assche — le plus jeune joueur du top 100 mondial, puisqu’il pointe au 85e rang — 7-6 (7), 6-3.

Par ailleurs, Marton Fucsovics a pris la mesure de Filip Krajinovic 6-4, 6-2 et Sebastian Baez a battu Juan Pablo Varillas 7-5, 6-3.

Andy Murray aura rendez-vous avec le favori local, Fabio Fognini, un peu plus tard aujourd’hui au Foro Italico.

Du côté des dames, l’Américaine Sloane Stephens a éliminé Nadia Podoroska 6-4, 6-1, et aura rendez-vous au prochain tour avec la 14e tête de série Victoria Azarenka.