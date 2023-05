Séville accueillera la phase finale de la Billie Jean King Cup 2023 et 2024.

(Paris) La ville espagnole de Séville accueillera la phase finale de la Billie Jean King Cup 2023 (7-12 novembre) et de la suivante, a annoncé mercredi la Fédération internationale de tennis (ITF), organisatrice de la compétition par équipes nationales féminines.

Agence France-Presse

Par ailleurs, l’ITF a annoncé avoir donné à la Pologne l’invitation pour la phase finale 2023. Les douze nations participantes seront donc la Suisse, vainqueur 2022, et l’Australie, finaliste l’an dernier, ainsi que les neuf nations passées en avril par les qualifications (France, Canada, République tchèque, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Slovénie, Espagne et États-Unis) et la Pologne invitée.

Ces douze équipes seront dans un premier temps réunies en quatre groupes de trois, au terme d’un tirage au sort qui sera effectué le 24 mai, précise l’ITF. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour les demi-finales à élimination directe.

Aux termes de l’accord entre l’ITF et la région d’Andalousie, Séville a également « une option » pour l’organisation en 2025 de la phase finale de la BJK Cup (ex-Fed Cup), précise le communiqué de l’ITF.