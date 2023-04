Le All England Club paiera deux chambres pour les joueurs de tennis ukrainiens et leur entourage pendant la saison sur gazon et versera une livre sterling pour chaque billet vendu à Wimbledon afin de financer des campagnes de soutien à l’Ukraine

Le All England Club paiera deux chambres pour les joueurs de tennis ukrainiens et leur entourage pendant la saison sur gazon et versera une livre sterling pour chaque billet vendu à Wimbledon afin de financer des campagnes de soutien à l’Ukraine — une initiative qui pourrait atteindre au maximum 500 000 livres sterling (850 000 $) — après avoir décidé d’admettre les joueurs russes et biélorusses dans le tournoi malgré la guerre en cours.

Howard Fendrich Associated Press

Le président du club, Ian Hewitt, a mentionné lors de la conférence de presse printanière annuelle du plus vieux tournoi du Grand Chelem que la décision de permettre aux Russes et aux Bélarusses de participer au tournoi de Wimbledon — un an après les avoir expulsés en raison de l’invasion de l’Ukraine qui a commencé en février 2022 — fut « probablement la décision la plus difficile à prendre depuis que je suis en poste ».

Parmi les joueurs qui pourront de nouveau fouler la pelouse anglaise se trouvent la Bélarusse Aryna Sabalenka, deuxième raquette mondiale et championne des Internationaux d’Australie en janvier, et le Russe Daniil Medvedev, ex-no 1 mondial qui a gagné les Internationaux des États-Unis en 2021.

Parmi les autres joueurs touchés par cette annonce se trouvent la Bélarusse Victoria Azarenka, détentrice de deux titres du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale, et le Russe Karen Khachanov, qui a participé aux demi-finales d’un tournoi majeur à deux reprises en carrière et qui a déjà fait partie du top 10 mondial.

De plus, Hewitt et la directrice générale du club Sally Bolton ont indiqué que Wimbledon ne sera pas télédiffusé en Russie et en Biélorussie, et que leurs médias ne seront pas accrédités pour le tournoi cette année. Ils ont également ajouté que les personnes porteront des drapeaux ou afficheront des logos en soutien à l’invasion de l’Ukraine par ces deux pays seront expulsés du site, et ont précisé que les participants au tournoi ont commencé à signer une déclaration qui stipule qu’ils ne pourront démontrer leur soutien à la Russie, en Biélorussie ou à l’invasion en Ukraine pendant le tournoi.

Parmi les autres enjeux abordés par Hewitt et Bolton se trouvent :

– les entraîneurs pourront donner des directives aux joueurs sur le terrain à partir des gradins pour la première fois à Wimbledon, dans le cadre d’un projet-pilote ;

– Roger Federer, qui a remporté huit de ses 20 titres du Grand Chelem en carrière au All England Club et qui a annoncé sa retraite l’an dernier, fera l’objet d’une cérémonie en son honneur à un certain moment pendant le tournoi ;

– Billie Jean King et d’autres membres de l’’Original 9’seront honorées dans le cadre du 50e anniversaire de la fondation du circuit de la WTA ;

– le tournoi de double masculin passera de matchs au meilleur des cinq manches à des duels au meilleur des trois manches.

Le tableau principal se mettra en branle à Wimbledon à compter du 3 juillet ; la finale chez les dames aura lieu le 15 juillet, et celle chez les hommes le 16.