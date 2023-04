Même s’il n’a pas disputé un match de tennis professionnel depuis plus d’un an et qu’il passe ses journées à développer d’autres projets — comme son rôle d’ambassadeur depuis mardi auprès de l’équipe de Miami dans la ligue professionnelle de padel — Juan Martin del Potro espère pouvoir effectuer un dernier tour de piste aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Howard Fendrich Associated Press

Le puissant cogneur argentin, qui a triomphé à Flushing Meadows en 2009, a déclaré à l’Associated Press en visioconférence qu’il espère disputer « un dernier match » à New York en août — à condition, bien sûr, que son genou droit tienne le coup.

« Mon objectif est de participer à un match officiel dans ce tournoi. J’ignore si je serai ou non à 100 % mais, au moins, si je dois disputer mon dernier match de tennis en carrière cette année, alors j’aimerais (que ce soit)… aux Internationaux des États-Unis, a évoqué le tennisman âgé de 34 ans. Je vais tout donner pour une dernière fois, peut-être, dans ma carrière sportive, et ensuite nous verrons. Dieu seul déterminera si je serai prêt ou non. »

Del Potro a fait sa marque en utilisant son puissant coup droit contre Rafael Nadal et Roger Federer, en route vers la conquête du prestigieux titre masculin à Flushing Meadows il y a 14 ans.

« Juan Martin est très populaire parmi les spectateurs des Internationaux des États-Unis, a convenu la directrice du tournoi, Stacey Allaster. C’est un joueur imposant, mais élégant, et nous serions très heureux de le compter parmi nous lors du tournoi de cette année. »

L’Argentin s’est aussi illustré en étant finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2018, et en se retrouvant dans le carré d’as de quatre autres tournois majeurs. Il a aussi conquis le titre à la Coupe Davis en 2016, et décroché deux médailles olympiques. Une série d’interventions chirurgicales à un poignet ont rapidement fait dérailler sa carrière ; et dernièrement, des blessures au genou droit l’ont limité à un seul match, en Argentine, entre juin 2019 et février 2022.