(Auckland) Cameron Norrie peut toujours espérer remporter son premier tournoi « local » de l’ATP, après avoir disposé de l’Américain Marcos Giron 6-1, 6-7 (5), 6-2 en quarts de finale de la Classique ASB jeudi.

Associated Press

Norrie est né en Afrique du Sud, mais il a grandi à Auckland et a régulièrement assisté à ce tournoi de l’ATP avant que sa famille ne déménage en Grande-Bretagne. Il a été accueilli chaudement par les spectateurs sur le court central lors de son match, qui a commencé avec deux heures et demie de retard à cause de la pluie.

Giron avait atteint les quarts de finale après avoir vaincu difficilement Federico Coria et son compatriote J. J. Wolf. Il a donné du fil à retordre à Norrie par moments en retour de service et en fond de terrain.

Norrie est la dernière tête de série du tournoi. Le favori, Casper Ruud, a plié l’échine au deuxième tour mercredi.

L’adversaire de Norrie en demi-finales sera un autre Américain, Jenson Brooksby, qui a pris la mesure du Français Quentin Halys 7-6 (3), 7-6 (2). Dans l’autre portion du tableau, Richard Gasquet a défait David Goffin 1-6, 6-1, 6-1.