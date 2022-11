Iga Swiatek a remporté 37 matchs consécutifs et 6 tournois d’affilée entre février et juillet 2022.

Les Finales de la WTA se sont terminées lundi, au Texas. La Presse fait le bilan de la saison 2022 du tennis féminin en dévoilant ses choix pour les honneurs individuels de fin de saison.

Nicholas Richard La Presse

Joueuse de l’année : Iga Swiatek

Iga Swiatek s’est rapidement imposée après le départ à la retraite d’Ashleigh Barty. Le trône n’est pas resté vacant bien longtemps et la joueuse de 21 ans s’est élevée au rang de reine du tennis mondial. La Polonaise a connu l’une des meilleures saisons de l’histoire du sport avec des statistiques et un rendement qu’on ne devrait pas revoir de sitôt. Pendant un moment, Swiatek était tout simplement imbattable. Entre février et juillet, la spécialiste sur terre battue a remporté 37 matchs consécutifs et 6 tournois d’affilée. Elle n’a perdu que 9 fois au cours des 11 derniers mois, tout en revendiquant 67 victoires. Elle a aussi mis la main sur huit titres, dont deux tournois majeurs et quatre WTA 1000. Une saison remarquable qui a déjà sa place dans l’histoire et qui offre le titre de joueuse de l’année à Swiatek, titre dont elle s’était déjà assurée au début de l’été.

Équipe de l’année : Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova

PHOTO SUSAN MULLANE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova

Il faisait nul doute, avant cette saison, que le duo tchèque était le meilleur de la planète. L’année 2022 aura permis à Krejcikova et à Siniakova de confirmer leur domination plus que jamais auparavant. Le double est une spécialisation en soi et le duo est de loin le plus complet du circuit. Il peut gagner sur toutes les surfaces. Les Tchèques ont d’ailleurs remporté trois tournois majeurs : les Internationaux d’Australie, les Internationaux des États-Unis et Wimbledon. Malheureusement, Krejcikova a contracté la COVID-19 juste avant Roland-Garros, donc elles n’ont pas pu défendre leur titre acquis en 2021, mais il y a fort à parier qu’elles auraient fait un bon bout de chemin à la porte d’Auteuil.

Joueuse la plus améliorée : Beatriz Haddad Maia

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Beatriz Haddad Maia

Haddad Maia n’a pas cessé de s’améliorer en 2022. Elle a longtemps gravité autour du 100e rang mondial, mais la joueuse de 26 ans était méconnaissable, pour le mieux, au cours des derniers mois. Elle est passée de la 80e place en janvier au 15e rang en début de semaine. Elle a fait écarquiller bien des yeux à l’Omnium Banque Nationale de Toronto grâce à des victoires contre Leylah Annie Fernandez (13e), Iga Swiatek (1re), Belinda Bencic (12e) et Karolina Pliskova (14e), avant de s’incliner en finale devant Simona Halep (15e). La gauchère est tout de même parvenue à remporter ses deux premiers titres sur le circuit et le top 10 pourrait être à sa portée si elle poursuit sur cette lancée.

Retour de l’année : Caroline Garcia

PHOTO RON JENKINS, ASSOCIATED PRESS Caroline Garcia

Plusieurs n’auraient plus parié sur Caroline Garcia. Elle avait atteint le quatrième rang mondial en 2018 et, avant cette saison, elle s’était éloignée des projecteurs. Toutefois, elle n’a jamais perdu de vue l’objectif de revenir au plus fort de la course. La voilà de nouveau au quatrième rang, grâce à sa victoire aux Finales de la WTA, tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses au monde. La Française de 29 ans a mis la main sur trois titres en simple cette saison, mais c’est davantage sa constance qui aura fait parler d’elle. Au cours de l’été, elle a enchaîné les bons résultats à Bad Homburg, à Varsovie et à Cincinnati, en triomphant sur toutes les surfaces.

Joueuse canadienne de l’année : Gabriela Dabrowski

PHOTO GREGORY BULL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gabriela Dabrowski

Plus le temps passe, plus Dabrowski trouve le moyen de peaufiner son art. Elle prend du galon chaque saison, et la spécialiste du double est la Canadienne qui a connu le plus de succès, et de loin, en 2022. Avec trois titres à Madrid, à Tokyo et à Chennai et deux finales à Rome et à San Diego, elle a relevé les attentes déjà élevées à son égard. La septième joueuse au monde s’est aussi qualifiée pour les Finales de la WTA. Elle a été la Canadienne la plus constante cette saison. La prochaine étape pour elle sera de s’imposer en tournoi du Grand Chelem et d’aider le Canada à triompher dans différents rendez-vous internationaux comme la Coupe Billie Jean King.

Le moment de l’année : Serena Williams

PHOTO COREY SIPKIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Serena Williams

On la croyait de passage, mais Serena Williams a marqué à l’encre rouge l’édition 2022 des Internationaux des États-Unis. Après avoir annoncé sa retraite quelques semaines auparavant, l’athlète de 40 ans a fait un dernier tour de piste à Flushing Meadows. Comme elle était inactive depuis un certain temps, les attentes étaient au plus bas. Or, elle a surpris toute la planète tennis, dont tous les yeux étaient rivés sur New York, car la reine n’avait pas dit son dernier mot. Refusant de s’incliner, elle a battu Danka Kovinic au premier tour et Anett Kontaveit, deuxième tête de série, au deuxième tour. Tout le monde y a cru. Jusqu’à ce qu’elle frappe un mur appelé Ajla Tomljanovic. Son parcours se sera terminé sous une ovation monstre.