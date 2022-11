(Paris) Félix Auger-Aliassime a poursuivi sa séquence irrésistible et atteint les quarts de finale du Masters de Paris, jeudi, après avoir pris la mesure de Gilles Simon 6-1, 6-3 sur le ciment de l’Accor Arena.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a donc enregistré une 15e victoire de suite, une séquence au cours de laquelle il a décroché trois titres – ceux de Florence, Anvers et Bâle – portant son total en carrière à quatre.

Il s’agissait du troisième affrontement en carrière entre Auger-Aliassime et le 188e joueur mondial, et du premier sur le ciment depuis la victoire du représentant de l’unifolié en demi-finales du tournoi en salle de Marseille en 2020. Le Québécois a mis un terme au duel au bout d’une heure et 33 minutes.

En quarts de finale, Auger-Aliassime aura rendez-vous avec l’Américain Frances Tiafoe, tombeur de l’Australien Alex De Minaur 6-3, 7-6 (5) un peu plus tôt dans la journée. Le Canadien présente un dossier de 2-0 en carrière sur le circuit de l’ATP contre Tiafoe.

Contrairement à la veille contre le Suédois Mikael Ymer, alors qu’il avait peiné avant d’en venir à bout après un match-marathon de trois heures et 29 minutes, Auger-Aliassime s’est révélé expéditif en première manche face à Simon.

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Gilles Simon

Il s’est adjugé la première manche après seulement 36 minutes de jeu, après avoir dominé le Français âgé de 37 ans 7-1 au chapitre des as, et avoir converti deux de ses cinq balles de bris contre lui. Le tennisman âgé de 22 ans a également été très étanche en fond de terrain, n’octroyant aucune balle de bris pendant la manche au favori de la foule.

Le Québécois a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche, et scellé l’issue du match en convertissant sa quatrième balle de bris du duel.

Il s’agissait du dernier match en carrière de Simon, et les spectateurs lui ont offert une ovation pour souligner sa belle carrière. Auger-Aliassime l’a également applaudi, avant d’écrire « Merci Gillou ! » dans la lentille de la caméra.

Cette semaine à Paris, Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Taylor Fritz et Hubert Hurkacz luttaient tous pour l’obtention des deux derniers laissez-passer pour les Finales de l’ATP. Le revers de Fritz, neuvième tête de série, a confirmé les participations d’Auger-Aliassime et Rublev au prestigieux tournoi qui aura lieu du 13 au 20 novembre à Turin, en Italie.

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev et Novak Djokovic étaient tous qualifiés pour les Finales de l’ATP qui regrouperont huit tennismen.

Dans les autres matchs à l’affiche jeudi, Alcaraz a facilement défait le Bulgare Grigor Dimitrov 6-1, 6-3, mettant la table pour un duel au tour suivant contre Holger Rune, qui a pris la mesure de Rublev 6-4, 7-5.

D’autre part, l’Italien Lorenzo Musetti a surpris un peu tout le monde en venant de l’arrière pour évincer la troisième tête de série, le Norvégien Casper Ruud, en trois manches de 4-6, 6-4 et 6-4.

Musetti croisera le fer en quarts de finale avec le vainqueur du duel qui se déroulera un peu plus tard aujourd’hui entre le Serbe Novak Djokovic et le Russe Karen Khachanov.

En fin de journée, la cinquième tête de série, Stefanos Tsitsipas, aura rendez-vous avec le favori local, Corentin Moutet, tandis que le tombeur de l’Ontarien Denis Shapovalov la veille, Pablo Carreno Busta, affrontera l’Américain Tommy Paul.