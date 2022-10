(Stockholm) Le Canadien Denis Shapovalov s’est incliné en deux manches de 6-2, 7-6 (4) face à l’Australien Alex De Minaur en quarts de finale du tournoi de tennis de Stockholm, vendredi.

La Presse Canadienne

Face à la cinquième tête de série du tournoi, Shapovalov, lui-même classé quatrième, s’est avéré erratique au service, avec six doubles fautes et un seul as.

Dans l’ensemble du duel, l’Ontarien n’a gagné que 62 % des points à son service (37 sur 60), comparativement à 72 % pour son adversaire. De plus, Shapovalov n’a sauvé que deux des cinq balles de bris auxquelles il a fait face alors que De Minaur en a effacé trois sur quatre.

Shapovalov a réussi autant de coups gagnants qu’il a commis d’erreurs directes, soit 22, tandis que De Minaur a inscrit 16 coups gagnants et n’a enregistré que 10 erreurs directes.

Le début du premier set a donné une idée de la journée qu’allait vivre Shapovalov, alors qu’il s’est retrouvé devant un déficit de 0-4. À partir de ce moment, De Minaur n’a perdu qu’un seul point à son service, et il a bouclé cette première manche en 40 minutes.

Le Canadien de 23 ans, 20e joueur mondial, a beaucoup mieux entamé la deuxième manche, gagnant les deux premiers jeux, incluant le deuxième au service de l’Australien. Mais ce dernier a aussitôt répliqué avec un bris dès le troisième jeu pour ramener le duel à service égal.

Lors du bris d’égalité, Shapovalov a réussi un mini-bris qui lui procurait une avance de 2-0. De Minaur a récupéré ce mini-bris lors du cinquième point avant d’en inscrire un deuxième pour se donner une avance de 5-4.

À son service, De Minaur a gagné les deux points suivants pour mettre fin au match après 1 h 39 minutes d’action.

En demi-finale, samedi, De Minaur affrontera le vainqueur du duel entre le Britannique Cameron Norrie, deuxième tête de série, et le Danois Holger Rune, classé septième.

Dans les autres matchs de quarts de finale, plus tard vendredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, favori du tournoi, se mesurera au Suédois Mikael Ymer tandis que l’Américain Frances Tiafoe, classé troisième, croisera le fer avec le Finlandais Emil Ruusuvuori.