Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime et Shapovalov porteront les couleurs du Canada

Le Canada pourra compter sur Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, ses deux joueurs les mieux classés à l’ATP, en vue des Finales de la Coupe Davis, qui se tiendront du 22 au 27 novembre à Malaga en Espagne.

La Presse Canadienne

Tennis Canada en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi matin. Au passage, l’organisation a précisé que Vasek Pospisil, Alexis Galarneau et Gabriel Diallo compléteront l’équipe canadienne.

L’étape éliminatoire de la Coupe Davis commencera par la présentation des quarts de finale auxquelles huit pays prendront part, soit le Canada, l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas, la Croatie et l’Espagne.

Le 24 novembre, l’unifolié affrontera l’Allemagne en lever de rideau. Une victoire d’Équipe Canada le placera ensuite face au vainqueur de la rencontre opposant les États-Unis et l’Italie.

En Auger-Aliassime (10e), Shapovalov (20e) et Pospisil (121e), le Canada pourra compter sur trois joueurs qui ont fait partie de la seule équipe canadienne à atteindre la finale de la Coupe Davis, à Madrid, en 2019. Galarneau et Diallo occupent respectivement les 218e et 250e rangs mondiaux.

De plus, ces trois joueurs ont connu de bons moments au cours des dernières semaines, tout particulièrement Auger-Aliassime. Maintenant 10e au monde, le Montréalais a signé d’impressionnantes victoires contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz, le Serbe Novak Djokovic et face à Matteo Berrettini, 15e joueur mondial.

Auger-Aliassime a aussi remporté le deuxième tournoi de sa carrière, dimanche dernier à Florence.