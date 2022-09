Internationaux des États-Unis

Denis Shapovalov battu par Andrey Rublev

(New York) Le Russe Andrey Rublev, 11e mondial, a arraché samedi sa place en 8es de finale des Internationaux des États-Unis en écartant en bris d’égalité de la 5e manche, après plus de 4 h de combat, le Canadien Denis Shapovalov, (21e) 6-4, 2-6, 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (10/7). Cameron Norrie, Petra Kvitova, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et Danielle Collins ont également atteint les huitièmes de finale.