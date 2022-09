Finaliste l’année dernière aux Internationaux des États-Unis, Leylah Annie Fernandez s’est fait montrer la porte de sortie dès le deuxième tour, mercredi. La Québécoise s’est inclinée en deux manches de 6-3 et 7-6 contre Liudmila Samsonova.

Nicholas Richard La Presse

Ce n’est pas faute d’effort que Fernandez a baissé pavillon. Mais elle a eu beau sauver cinq balles de match, la Russe était tout simplement trop forte.

Samsonova est la joueuse de l’heure sur le circuit de la WTA. Elle vient de remporter coup sur coup les tournois de Cleveland et Washington et cette victoire contre Fernandez est sa 12e de suite.

En revanche, la Québécoise est arrivée à New York sans rythme. Elle a subi une fracture de stress au pied en juin, ce qui lui a fait rater plusieurs semaines d’activité. Elle a tout misé sur le dernier tournoi majeur de la saison et s’est grandement économisée avant d’y participer. Elle a peu joué, et ça se voyait en début de match. Rapidement, son adversaire a pris l’ascendant.

À 1-1, Fernandez s’est fait briser. Son efficacité au service, sa précision, son agilité et sa prise de décision ont fait défaut. De l’autre côté, Samsonova a montré que même si elle est classée au 35e rang mondial, elle a le niveau pour rivaliser avec les meilleures joueuses de la planète. Son coup droit a été d’une efficacité extraordinaire tant en parallèle et en croisé qu’en décroisé. La grande droitière de six pieds n’a fait qu’une bouchée de Fernandez en première manche et l’a conclue en brisant son adversaire sur le dernier jeu du set.

Combative jusqu’à la fin

Cependant, Fernandez en avait vu d’autres. La 14e raquette mondiale est revenue plus forte et ses inconforts ont semblé disparaître, ou du moins s’estomper. Elle a élevé son jeu d’un cran, elle pouvait répliquer aux flèches de son adversaire et elle a été plus efficace dans toutes les phases du jeu. À 2-2, notamment, la gauchère s’est illustrée en tenant tête à la Russe en remportant un point qui avait semblé glisser entre les doigts de cette dernière de bout en bout.

Le poing dans les airs, Fernandez a servi plusieurs coups gagnants et c’est une joueuse différente qui s’est présentée en deuxième manche. Néanmoins, Samsonova n’avait pas remporté ses 11 derniers matchs sans raison. Puissante, fluide et constante, elle s’est battue dignement contre une Fernandez qui avait tout à gagner et, surtout, de nombreux points à défendre.

À de nombreuses reprises, on a vu l’athlète de 23 ans contourner la balle et décocher un coup droit féroce le long de la ligne.

Ça n’a pas semblé intimider Fernandez pour autant. Alors qu’elle tirait de l’arrière 6-5, la Québécoise servait pour survivre. Elle est parvenue à effacer cinq balles de match lors du même jeu en forçant son adversaire à multiplier les erreurs.

Toutefois, lors du jeu décisif, c’en était trop pour Fernandez. Elle a été un peu moins efficace au service et Samsonova a saisi l’occasion. La sixième balle du match de la partie a été fatale et la finaliste de l’édition 2021 doit déjà plier bagage.

En raison de cette défaite prématurée, Fernandez glissera au classement et passera de la 14e à la 38e position.

Auger-Aliassime aussi éliminé

La semaine des Québécois aura été courte dans la Grosse Pomme. Quelques minutes seulement après avoir vu sa compatriote s’écrouler, Félix Auger-Aliassime a lui aussi livré une performance en deçà des attentes. La sixième tête de série s’est fait montrer la porte de sortie par Jack Draper, 53e raquette mondiale.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Le Britannique de 20 ans a éliminé Auger-Aliassime en remportant trois manches identiques de 6-4.

Le Québécois n’a été que l’ombre de lui-même, en étant irrégulier au service et en commettant 41 fautes directes. Même si l’avantage était clairement du côté d’Auger-Aliassime, Draper connaît de bons moments par les temps qui courent, lui qui avait éliminé Stéfanos Tsitsipás il y a quelques semaines à peine à l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

Ce qui fait encore plus mal pour Auger-Aliassime, c’est qu’il avait de nombreux points à défendre puisque l’année dernière, à ce même tournoi, il avait atteint la demi-finale. Reste à voir dans quelle mesure cette contre-performance affectera son classement, lui qui tente de terminer la saison parmi les huit premiers joueurs au monde pour pouvoir participer aux séries finales de l’ATP.