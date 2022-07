Tennis Québec veut du tennis 12 mois sur 12

Le tennis est un sport extrêmement populaire. L’été, parents et enfants s’y adonnent abondamment. Tennis Québec est l’une des fédérations les plus prisées par les jeunes athlètes après Soccer Québec et Hockey Québec. Cependant, cet enthousiasme se dissipe une fois la neige tombée.