Medvedev et Nadal en quarts de finale

(Acapulco) Daniil Medvedev et Rafael Nadal ont facilement accédé aux quarts de finale du tournoi d’Acapulco, mercredi, et tout indique qu’ils croiseront le fer plus tard dans le tournoi.

Associated Press

Medvedev s’est approché un peu plus de son objectif de devenir la première raquette mondiale après une victoire contre Pablo Andujar au deuxième tour.

Le Russe âgé de 26 ans n’a eu besoin que d’un peu plus d’une heure pour vaincre Andujar en deux manches de 6-1, 6-2.

Nadal a quant à lui défait Stefan Kozlov 6-0, 6-3.

PHOTO PEDRO PARDO, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Si Medvedev bat Taylor Fritz ou Yoshihito Nishioka en quart de finale et que Nadal vient à bout de Tommy Paul, les deux joueurs s’affronteront en demi-finale.

Le mois dernier, en finale des Internationaux des États-Unis, Nadal est venu de l’arrière pour vaincre Medvedev en cinq manches. Il a ainsi décroché un 21e titre du Grand Chelem en carrière — un record.

Paul a atteint les quarts de finale en vertu d’une victoire de 7-6 (6), 2-6, 7-5 contre Dusan Lajovic.

Medvedev se hissera au premier rang mondial, actuellement détenu par Novak Djokovic, s’il remporte le tournoi.

« Si je réussis, ça aura une signification particulière pour moi, a avoué le Russe. Ça sera plaisant, mais je dois d’abord y arriver. Mon principal objectif est de gagner le plus de matchs possible au cours des prochaines semaines. »

Medvedev a décroché son premier titre du Grand Chelem en septembre dernier quand il a battu Djokovic en finale des Internationaux des États-Unis.

Nadal a déjà trois sacres à Acapulco, en 2005, 2013 et 2020. Il a eu besoin d’une heure, 16 minutes pour vaincre Kozlov.

L’Espagnol de 35 ans a une fiche de 12-0 en 2022.

« Je n’ai jamais été porté attention à ces chiffres, pour être honnête. Je me prépare à jouer », a déclaré Nadal, qui a dû composer avec des blessures ces dernières années.

« J’ai passé des mois compliqués, mais je me sens mieux. Donc au-delà des victoires, c’est important pour moi de jouer. »

Dans les autres matchs présentés mercredi, Stefanos Tsitsipas a renversé J. J. Wolf 6-1, 6-0 pour obtenir sa place en quarts de finale.

Il y affrontera Marcos Giron, qui a défait Pablo Carreño Busta 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4).

Cameron Norrie a battu John Isner 6-7 (2), 6-3, 6-4 et affrontera Peter Gojowczyk en quarts de finale.

Gojowczyk a eu un laissez-passer au deuxième tour en raison de l’expulsion du tournoi d’Alexander Zverev, qui a frappé sa raquette contre la chaise de l’arbitre après avoir perdu un match en double, la veille.