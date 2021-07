(Wimbledon) Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont accédé aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon, lundi.

La Presse et La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a remporté une victoire en cinq manches de 6-4, 7-6, 3-6, 3-6 et 6-4 contre l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série. « Sûrement la plus belle de ma vie », en a-t-il dit.

« On rêve de ces moments quand on est enfants, a-t-il ajouté, encore sous le choc, après le match. Je suis un gars normal, de Montréal au Canada, et me voici ici aujourd’hui. »

Le Québécois, 16e tête de série du tournoi, affrontera en quarts de finale l'Italien Matteo Berrettini, septième tête de série.

Plus tôt dans la journée, Shapovalov l'a emporté en trois manches de 6-1, 6-3, 7-5 contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

L’Ontarien de 22 ans, 10e tête de série du tournoi, a réalisé 15 as et 52 coups gagnants, comparativement à huit doubles fautes et 41 fautes directes.

Shapovalov a gagné 78 % de ses points après avoir placé sa première balle en jeu, a inscrit sept bris de service en 13 opportunités et a sauvé 10 des 12 balles de bris auxquelles il a fait face.

Les deux seuls bris qu’il a concédés sont survenus en troisième manche, lorsque les deux rivaux ont échangé des bris lors des quatre premiers jeux.

Après son match, Shapovalov s’est montré très satisfait de sa performance, mis à part quelques moments un peu plus stressants lors de la troisième manche.

« Je suis devenu un peu nerveux au troisième set. Je pense que c’est tout à fait normal. J’ai vraiment très, très bien réagi face à ça. À part cela, j’ai joué de façon impeccable », a-t-il analysé.

En quarts de finale, il affrontera le Russe Karen Khachanov, qui s’est défait du prometteur américain Sebastian Korda en cinq manches, également lundi.

Ce sera le deuxième affrontement entre Shapovalov et Khachanov. Le Canadien avait battu Khachanov en trois manches 6-4, 4-6, 6-4 lors des Finales de la Coupe Davis en 2019, en Espagne, sur surface dure.

« C’est sûr que je m’attends à une longue et dure bataille. Karen est un excellent joueur. Il a maintes et maintes fois prouvé qu’il est capable de vaincre les meilleurs et jouer vraiment bien. »