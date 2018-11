John McEnroe: l'impossible quête de la perfection

Michel Marois

La Presse La Presse Suivre @michelmarois Un bien curieux projet, ce film sur John McEnroe. Car si le champion américain est bien le sujet du documentaire John McEnroe: l'empire de la perfection, il n'est pas le seul.

Le cinéaste Julien Faraut, responsable des archives à l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, à Paris), raconte être tombé un jour sur une série de films réalisés par Gil de Kermadec, l'ancien directeur technique national du tennis français, qui souhaitait percer par l'image les secrets des grands joueurs de son époque. «Il a réalisé 10 portraits entre 1977 et 1985, et celui de McEnroe est le dernier de la série, rappelle Faraut. Ça explique qu'il ait accumulé énormément de matériel sur l'Américain. Mais alors qu'on jette habituellement tout ce qui est coupé au montage, on a conservé tous les rushes du film sur McEnroe.» Des centaines de mètres de pellicule, dans lesquels Faraut a trouvé matière à un film sur McEnroe, mais aussi sur le documentaire original de Gil de Kermadec et sur le cinéma.

«Habituellement, dans les documentaires de sport, c'est le sujet qui prime et le réalisateur tombe souvent dans des histoires romanesques, des contes de fées, en oubliant de faire un film.» Julien Faraut

réalisateur du documentaire John McEnroe: l'empire de la perfection

Agrandir Julien Faraut, cinéaste responsable des archives à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, à Paris Photo Edouard Plante-Fréchette, La Presse

«Un film, ce n'est pourtant pas qu'un sujet, il doit aussi y avoir un traitement, et j'ai trouvé dans ce projet le moyen de parler du sport et du cinéma.» Loin d'une «biographie» de McEnroe ou même d'un récit de son parcours à Roland-Garros, tournoi qu'il n'a jamais gagné, le film nous en apprend toutefois beaucoup sur le personnage ambigu qui a toujours entretenu une relation complexe avec son métier. «En France, il y a une ambivalence envers lui, explique Faraut. Il avait ce côté "bad boy" américain, enfant gâté, condescendant, qui provoquait une certaine animosité entre le public et lui. Par contre, il avait aussi un côté très créatif, proche du génie, que les amateurs admiraient beaucoup chez lui. Cela a fini par faire l'unanimité et cela explique la nostalgie des Français envers McEnroe aujourd'hui.» Le cinéaste avoue qu'il n'aurait pas pu faire un film sur un autre joueur que McEnroe en raison, justement, de cette ambiguïté. « Personne ne regrette son comportement - qui n'a pas toujours été bien compris ou accepté -, mais tout le monde s'ennuie de sa grâce, de sa créativité. «Quand on regarde le film, on constate qu'il n'y a aucune routine dans son jeu. On a parfois l'impression que lui-même ne sait pas ce qu'il va faire jusqu'au moment où la balle arrive sur sa raquette.» Recréer un drame Imprévisible, McEnroe l'aura toujours été, et Faraut ne pouvait ignorer ses nombreuses frasques. On s'aperçoit d'ailleurs très vite dans le film que le joueur avait fini par prendre conscience de la présence de l'équipe de Gil de Kermadec - avec les caméras bruyantes et les gros micros - et que cette présence a été l'un des déclencheurs de ses nombreuses crises sur le court central de Roland-Garros.

«C'est ce qui m'a fasciné quand j'ai découvert les rushes: on ne voit pas seulement un match de tennis ou un joueur comme McEnroe ; on voit un film en train de se faire au même moment. Et ce film va modifier la réalité, modifier celle de McEnroe lui-même.» Julien Faraut