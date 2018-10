Roger Federer passe en quarts de finale à Bâle

Jouant dans sa ville natale, Roger Federer a atteint les quarts de finale du tournoi de Bâle, jeudi, étant le tombeur de l'Allemand Jan-Lennard Struff, 6-3 et 7-5.

La quinzaine d'as a été très partagée (8-7 pour le perdant), mais Federer a obtenu trois des quatre bris de la rencontre.

Favori du tournoi, Federer est en quête d'un 99e titre. Il est le champion en titre à Bâle, où il a triomphé huit fois.

Federer trouvera sur sa route Gilles Simon ou Ernests Gulbis, qui s'affrontent en après-midi.

Alexander Zverev a écarté l'Australien Alexei Popyrin, 6-4 et 6-4.

Cinquième joueur au monde et deuxième tête d'affiche, l'Allemand s'est imposé en une heure et 11 minutes. Zverev a obtenu les deux bris du match contre Popyrin, 174e.

Son prochain rival sera l'Espagnol Roberto Bautista Agut, classé 26e.

Stefanos Tsitsipas est lui aussi passé en quarts de finale, battant l'Allemand Peter Gojowczyk, 6-3 et 6-1. Auteur de quatre bris et 10 as, le Grec de 20 ans a mis fin au débat en 63 minutes.

Tsitsipas est 16e à l'ATP, lui qui était 95e au même point l'an dernier. Son prochain adversaire sera Daniil Medvedev, un Russe qui vient d'accéder au top 20.