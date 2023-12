Le duel entre l’Inter Milan et l’Atletico Madrid (sur la photo) sera le principal choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

PHOTO PABLO GARCIA, ASSOCIATED PRESS

(Nyon) Le duel entre l’Inter Milan et l’Atletico Madrid sera le principal choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon, au siège de l’UEFA.

Agence France-Presse

Les matchs allers sont prévus les 13, 14, 20 et 21 février, les retours les 5, 6, 12 et 13 mars.

Manchester City, le tenant du titre, aura une double confrontation a priori aisée contre Copenhague alors que pour Arsenal et le FC Barcelone, il faudra se méfier respectivement du FC Porto et de Naples, champion d’Italie en titre et présent en quarts de finale de la Ligue des champions en 2022-2023.

Le Real Madrid et le Bayern Munich, autres grands favoris, défieront Leipzig et la Lazio Rome.

Le Paris SG sera lui opposé à la Real Sociedad, un tirage a priori favorable.

Deuxième de sa poule après une phase de groupes très poussive, le PSG s’en sort très bien en héritant de l’adversaire le plus faible sur le papier du chapeau 1.

Même si les champions de France, qualifiés pour la 12e fois d’affilée à ce stade de la compétition, devront se déplacer à Saint-Sébastien au retour, la tâche paraît largement à la portée des coéquipiers de Kylian Mbappé, éliminés en 8e de finale lors des deux dernières saisons.

Il faudra cependant se méfier des Espagnols, meilleure défense de la phase de groupes.

Enfin, le 8e de finale le plus ouvert se jouera entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund.