Les États-Unis et Mexique veulent tenir l’évènement

(Chicago) Les fédérations américaine et mexicaine de soccer ont soumis une candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde féminine de 2027, vendredi.

Associated Press

Le duo devrait être en concurrence avec le Brésil et un projet commun Allemagne-Pays-Bas-Belgique.

Aucun stade proposé n’a été annoncé par l’USSF et l’instance dirigeante du soccer mexicain.

L’USSF a déclaré que la candidature envisage de tirer parti de l’organisation du Mondial masculin de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Les États-Unis et le Mexique sont dans une position unique pour accueillir une Coupe du monde ayant les mêmes sites, infrastructures et protocoles que le Mondial (de 2026) », a dit par communiqué la no 1 du soccer américain, Cindy Parlow Cone.

Les États-Unis ont accueilli la Coupe du monde féminine en 1991 et 1999.

L’Afrique du Sud a annoncé une candidature en septembre, puis l’a retirée le mois dernier.

La FIFA doit inspecter les sites proposés en février et le Congrès de la FIFA doit faire son choix en mai.