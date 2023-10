(Paris) L’Espagnole Aitana Bonmati a reçu lundi le Ballon d’Or 2023, lors d’une cérémonie à Paris, récompensant ses victoires en Coupe du monde avec l’Espagne et en Ligue des champions avec le FC Barcelone.

Agence France-Presse

La milieu de terrain de 25 ans a devancé l’Australienne Sam Kerr (Chelsea) et sa compatriote espagnole Salma Paralluelo (FC Barcelone) sur le podium de ce Ballon d’Or féminin.

Bonmati succède à la double lauréate et coéquipière en sélection et au Barça Alexia Putellas. Une preuve supplémentaire de la domination actuelle de l’Espagne et du Barça.

Au Mondial cet été, comme en Ligue des champions, qu’elle avait gagnée pour la première fois en 2021, la milieu de terrain a été élue meilleure joueuse, grâce notamment à cinq buts en C1 et trois au Mondial.

Adoubée par Pep Guardiola, qui la surnomme « l’Iniesta du football féminin », la native de Vilanova i la Geltru, près de Barcelone, a aussi remporté les quatre derniers championnats d’Espagne.

« Je n’ai pas de mots », a-t-elle déclaré sur la scène du théâtre du Châtelet quand on lui a rappelé cette comparaison venant de l’entraîneur de Manchester City et ancien du grand Barça, l’équipe qu’elle admirait enfant.

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE Aitana Bonmati

Celle qui a grandi en admirant le FC Barcelone et la grande Espagne du tournant des années 2010 a largement contribué ces dernières années à faire de la section féminine de son club un grand d’Europe. Et de son rêve une réalité.

« Nous devons continuer à nous battre ensemble pour un monde plus juste et plus égal », a également déclaré celle qui s’est notamment engagée par le passé pour l’aide aux réfugiés.