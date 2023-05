PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Le CF Montréal possède la plus petite masse salariale

L’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) a dévoilé mardi des indications générales sur les salaires de tous les joueurs du circuit Garber. Au cumul, le CF Montréal détient la plus petite masse salariale de la ligue.

LA PRESSE

Avec une masse salariale légèrement au-delà de 10,5 millions, l’Impact pointe le nez au dernier rang du circuit à ce chapitre. Sans surprise, le Toronto FC est au premier rang avec une masse salariale avoisinant 25,75 millions. Les deux vedettes italiennes du TFC, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, font à eux seuls près de 13,4 millions, soit plus que l’entièreté du club montréalais.

Avant d’aller plus loin, ces chiffres ne permettent pas de brosser un portrait exact de la situation financière des clubs, mais ils demeurent les données les plus fiables et les seules venant d’une source primaire. D’abord, les chiffres ne tiennent pas compte des frais de transfert ou de prêt que les clubs peuvent avoir payé pour un joueur. Ensuite, la MLSPA annualise les primes de contrat d’un joueur sur la durée du contrat, alors certains montants ne représentent pas précisément un salaire lors de ladite année.

Le joueur qui touchera le plus gros pactole en 2023 est l’ancien de Liverpool, Xherdan Shaqiri. Le milieu offensif du Fire du Chicago récoltera 8,15 millions lors de la présente campagne. Après cinq titularisations et sept matchs cette saison, le Suisse n’a qu’une seule passe décisive à son actif.

Une masse salariale bien équilibrée à Montréal

Du côté du Bleu-blanc-noir, seuls deux joueurs dépassent le million de dollars. Victor Wanyama, unique joueur désigné du club, et Romell Quioto empocheront 1,8 million et 1,035 million respectivement.

Parmi les joueurs qui offrent le meilleur rapport qualité-prix, on retrouve quelques joueurs québécois, dont le milieu de terrain Mathieu Choinière (276 667 $) et le gardien Jonathan Sirois (89 780 $). Toutefois la plus grosse aubaine est possiblement le nouveau meneur de jeu Bryce Duke, qui encaissera 150 000 $ cette saison.

Le CFM a réussi à se départir de la plupart des lourds contrats dans ces dernières années. L’attaquant Bjorn Johnsen qui touchait au-dessus de 1,2 million en 2022 n’étant plus dans les livres de l’équipe, quelques joueurs l’ont remplacé parmi ceux les plus surpayés en relation avec leurs performances.

L’attaquant Mason Toye (608 000 $) – la plupart du temps sur la touche – et le milieu de terrain Ahmed Hamdi (597 500 $) sont au sommet de cette liste.

Le club montréalais a une masse salariale répartie équitablement. Les cinq joueurs avec les plus gros salaires – Wanyama, Quioto, Aaron Herrera, Lassi Lappalainen et Toye – représentent 46,8 % du total de l’équipe, soit la sixième plus basse somme du circuit.