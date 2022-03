Sort des athlètes russes

Le gouvernement canadien fait confiance aux fédérations internationales

La situation entre la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine est de plus en plus litigieuse et incontrôlable. Les gouvernements de la Russie et de la Biélorussie commencent à subir les contrecoups de cette invasion. Toutefois, le gouvernement canadien n’est pas prêt à bannir les athlètes russes qui évoluent et qui travaillent au Canada.