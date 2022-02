PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

(Zhangjiakou ) La Canadienne Christine de Bruin a remporté la médaille de bronze dans la nouvelle épreuve de monobob, à Yanqing. L’or est allé à Kaillie Humphries, qui a quitté le Canada pour les États-Unis dans les dernières années, se disant harcelée par son entraîneur.

Émilie Bilodeau La Presse

Christine de Bruin a terminé ses quatre descentes en 4 min 21 s. Après trois manches, elle occupait le deuxième rang de la compétition. Elle a glissé en troisième position après son ultime descente.

L’athlète d’Edmonton rayonnait après sa dernière course. « C’est fantastique ! La médaille est quand même pesante, mais c’est super », a dit la bobeuse de 32 ans.

Elle a souligné que ce podium lui donnerait confiance en vue de l’épreuve de bobsleigh à deux qui aura lieu le 19 février.

« [Cette performance] signifie que j’ai une très bonne compréhension de la piste. Avec Buj [la Canadienne Kristen Bujnowski], ma freineuse derrière moi, nous avons une poussée très compétitive. Les deux ensemble, nous devrions avoir un excellent résultat », a dit celle qui convoite une deuxième médaille olympique lors des Jeux de Pékin.

La Canadienne s’est d’ailleurs réjouie de l’ajout du monobob aux Jeux olympiques. Ce nouveau sport donne maintenant une chance égale de médailles aux femmes et aux hommes. Les hommes ont des épreuves en bob à deux et à quatre ; les femmes, en bob à deux et en solo.

« C’est une très bonne chose. Certaines des nations ne sont pas en mesure de faire du bobsleigh à deux parce qu’elles n’ont pas assez de femmes qui pratiquent le sport. Le monobob, ce sera une sorte de tremplin pour attirer plus de femmes en bobsleigh », croit de Bruin.

L’or à l’ex-Canadienne

Kaillie Humphries, qui a gagné deux médailles d’or en bobsleigh avec le Canada, a dominé les deux jours de compétition. Elle a terminé les quatre manches avec une avance de 1,54 seconde sur sa plus proche rivale (et amie), un temps considérable dans un sport aussi rapide que le bobsleigh.

Au fil d’arrivée, l’image était saisissante. L’Américaine a levé les bras vers le ciel. En arrière-plan, l’équipe canadienne toute vêtue de rouge semblait dépitée.

Humphries, qui est native de Calgary, a quitté le Canada pour vivre avec son mari américain en Californie en 2016. Se disant harcelée par son entraîneur, elle a demandé de porter les couleurs des États-Unis pour les compétitions de bobsleigh.

PHOTO THOMAS PETER, REUTERS Kaillie Humphries

Elle a obtenu la citoyenneté américaine en décembre dernier, à la toute dernière minute pour participer aux Jeux olympiques.

Kaillie Humphries devient ainsi la première femme à gagner une médaille dans quatre Jeux olympiques de suite en bobsleigh. En montant sur le podium, l’athlète semblait émotive.

« Il y a beaucoup de choses qui m’ont traversé l’esprit [quand je suis montée sur le podium]. Ça a été tout un périple pour me rendre ici. Ça n’a jamais été garanti. Ça n’a pas toujours été facile. J’ai eu des peurs et des doutes. J’ai eu des hauts et des bas. Mais aujourd’hui, je suis fière de ne jamais avoir abandonné », a-t-elle dit en conférence de presse.

Elle a d’ailleurs lancé une flèche à Bobsleigh Canada, avec qui elle est en froid. « De savoir que j’ai encore la touche, c’est assez cool comme feeling. Et c’est réconfortant de rapporter une médaille d’or dans un pays qui m’a vraiment soutenue dans les dernières années. »

L’autre Américaine, Elena Meyers Taylor, a quant à elle remporté l’argent. À 37 ans, elle était l’athlète la plus âgée de la compétition. Elle est aussi la bobeuse la plus âgée à remporter une médaille en bobsleigh.