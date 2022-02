Patinage de vitesse longue piste

Isabelle Weidemann remporte une deuxième médaille

(Pékin) Isabelle Weidemann passait des heures à s’entraîner et n’en tirait aucun plaisir. Elle a finalement changé son attitude pendant la pandémie et la patineuse canadienne vit les plus beaux moments de sa carrière aux Jeux olympiques de Pékin.