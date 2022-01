Équipe canadienne de hockey

Mark Barberio : « Je ne pensais jamais avoir une occasion comme celle-là »

La vie réserve parfois de belles surprises. En 2002, le petit Mark Barberio de 11 ans regardait le Canada remporter l’or à Salt Lake City et rêvait d’un jour représenter l’unifolié aux Jeux olympiques. Vingt ans plus tard, à 31 ans et près de 2 ans après son dernier match dans la LNH, le défenseur québécois voit ce rêve devenir réalité.