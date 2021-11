La Fédération internationale de luge a indiqué jeudi qu’une « erreur humaine » est à l’origine de l’accident qui a entraîné d’importantes blessures à un athlète polonais pendant une descente d’entraînement tenue cette semaine sur la piste qui sera utilisée lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

Tim Reynolds Associated Press

Mateusz Sochowicz a heurté de plein fouet une barrière qui aurait dû être levée afin de lui permettre d’effectuer sa descente. Il a dû passer sous le bistouri pour réparer une fracture de la rotule de la jambe gauche et a reçu des points de suture pour une profonde lacération à la jambe droite. Ces blessures l’obligeront vraisemblablement à demeurer dans un hôpital chinois jusqu’au début de la semaine prochaine.

La FIL n’a pas précisé ce qu’elle sous-entendait par « une erreur humaine », mais a mentionné « qu’en partenariat avec l’opérateur de la piste de Yanqing, des mesures de sécurité additionnelles ont été ajoutées en vue des JO de Pékin 2022 à la suite de l’accident impliquant Sochowicz ».

Sochowicz croit encore pouvoir récupérer à temps pour participer aux JO de Pékin en février.

« C’est O.K. de manière générale, j’ai seulement quelques égratignures aux jambes… Beaucoup de choses inutiles m’attendent, et nous verrons ce qui se produira », a écrit Sochowicz dans une publication Facebook cette semaine.

Les bobeurs et ceux qui pratiquent le skeleton du monde entier ont passé quelques semaines à la piste de Yanqing le mois dernier, à l’occasion de leur premier contact avec elle. Les lugeurs sont arrivés en Chine la semaine dernière, et y passeront quelques semaines également. Ils y disputeront d’ailleurs la première étape de la Coupe du monde de luge un peu plus tard ce mois-ci.

Sochowicz, qui est âgé de 25 ans, a terminé 20e au classement de la Coupe du monde l’an dernier, et il a pris part aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.