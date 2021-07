Katie Ledecky est devenue la première nageuse de l’histoire à obtenir six médailles d’or en carrière lors d’une épreuve individuelle.

(Tokyo) Katie Ledecky a écrit une autre page d’histoire pour les États-Unis dans la piscine olympique, samedi, aux Jeux de Tokyo.

La Presse Canadienne

Ledecky a gagné la médaille d’or au 800 mètres style libre, concluant son éreintant programme olympique en signant une troisième victoire consécutive lors de cette course qu’elle n’a pas perdue depuis 2010.

Âgée de 24 ans, Ledecky est devenue la première nageuse de l’histoire à obtenir six médailles d’or en carrière lors d’une épreuve individuelle.

PHOTO CARL RECINE, REUTERS Katie Ledecky

L’Américaine a gagné deux médailles d’or et deux médailles d’argent à Tokyo. En carrière, elle a décroché 10 médailles olympiques.

Pendant ce temps, son compatriote Caeleb Dressel a récolté une troisième médaille d’or aux Jeux de Tokyo lorsqu’il a triomphé au 100 mètres papillon.

Dressel a résisté au Hongrois Kristof Milak et il a fait arrêter le chrono à 49,45 secondes, ce qui constitue un record du monde.

Au 200 mètres dos chez les dames, l’Australienne Kaylee McKeown est venue de l’arrière pour remporter la médaille d’or. Deuxième derrière la Canadienne Kylie Masse après 150 mètres, McKeown a puisé dans ses ressources et elle a montré un temps de 2:04,68.

Une heure plus tard, McKeown a aidé l’Australie à gagner la médaille de bronze au 4x100 mètres quatre nages mixte, une nouvelle discipline aux Jeux olympiques.

Le Japon reste invaincu

Le Japon a battu le Mexique 7-4 pour remporter le Groupe A lors du tournoi de baseball, qui fait sa première apparition olympique depuis 2008.

Tetsuto Yamada a produit quatre points, dont trois sur un circuit, alors que Hayato Sakamoto a aussi claqué une longue balle.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Tetsuto Yamada

Masato Morishita (2-0) a alloué deux points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail. Le releveur recrue Ryoji Kuribayashi a retiré trois frappeurs de suite pour enregistrer le sauvetage.

Le Japon (2-0), qui avait effacé un retard de trois points en neuvième manche contre la République dominicaine, profitera d’une journée de congé et reprendra l’action lundi.

Djokovic partira les mains vides en simple

Novak Djokovic est venu aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’œil sur un Grand Chelem doré.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Pablo Carreno a battu Novak Djokovic pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Il quittera le Japon sans médaille, du moins en simple, et il devra prendre du temps pour se remettre d’une épuisante performance dans des conditions extrêmes qui n’a pas répondu aux attentes.

Djokovic, le favori du tournoi, a perdu son sang-froid, s’en est pris à sa raquette à plusieurs reprises et s’est incliné 6-4, 6-7 (6), 6-3 contre l’Espagnol Pablo Carreño Busta, dans le match pour l’obtention de la médaille de bronze au tournoi de tennis masculin.

Il s’agissait d’une troisième défaite en deux jours pour Djokovic et ce plus récent revers survenait moins de 24 heures après qu’il eut été battu par l’Allemand Alexander Zverev lors des demi-finales.

Situation effrayante

Le cycliste de BMX Connor Fields a été transféré de l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Tokyo à une aile de soins de haut niveau, un jour après qu’un horrible accident l’eut laissé immobile sur l’asphalte.

PHOTO BEN CURTIS, ASSOCIATED PRESS Connor Fields a été évacué sur civière après son accident.

L’athlète américain de 28 ans a subi une hémorragie cérébrale lors de l’accident et le neurochirurgien olympique était en attente, au cas où une intervention chirurgicale serait nécessaire pour soulager la pression sur son cerveau.

Mais le plus récent tomodensitogramme n’a montré aucune lésion cérébrale supplémentaire, selon ce qu’a déclaré USA Cycling par voie de communiqué. Les médecins sont convaincus que Fields n’aura pas besoin d’une intervention chirurgicale.

Le médaillé d’or aux Jeux de Rio de Janeiro a également souffert d’un affaissement pulmonaire et de côtes cassées lors de l’accident.

Au tour suivant

L’Italie est de retour aux quarts de finale du tournoi olympique de basketball masculin.

Nicolo Melli a marqué 15 points, Nico Mannion en a récolté 14 et les Italiens ont défait le Nigeria 80-71, dans le dernier match des deux équipes dans le Groupe B.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, APASSOCIATED PRESS Nicolo Melli (9)

Achille Polonara a obtenu 13 points alors que Simone Fontecchio en a ajouté 12 pour l’Italie (2-1).

L’Italie a accédé aux quarts de finale du tournoi olympique pour une cinquième fois de suite. La plus récente était survenue en 2004, quand le pays avait gagné la médaille d’argent aux Jeux d’Athènes.

Chimezie Metu a inscrit 22 points et Jordan Nwora en a amassé 20 pour le Nigeria. Les Nigérians avaient amorcé les parties préparatoires en battant les États-Unis et l’Argentine à Las Vegas, mais ils ne se sont pas rendus plus loin à leur première apparition olympique sous la tutelle de Mike Brown.