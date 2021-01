Jeux olympiques

Plus vite, plus haut, plus fort… et plus jeune

L’ajout de nouvelles disciplines au programme des Jeux olympiques pour attirer un auditoire plus jeune ne date pas d’hier. L’arrivée du surf des neiges aux Jeux de Nagano (1998) avait fait grand bruit et l’admission des autres disciplines comme le slopestyle et le Big Air sont elles aussi allées en ce sens à ceux de Sotchi (2014) et de PyeongChang (2018).