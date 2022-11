(Québec) James Malatesta a joué les héros en prolongation et les Remparts de Québec sont venus à bout du Drakkar de Baie-Comeau 2-1, dimanche.

La Presse Canadienne

Lors d’une contre-attaque, Nathan Gaucher a tenté de rejoindre Malatesta devant le filet, mais la rondelle a touché le gardien Olivier Ciarlo. Malatesta a cependant récupéré le disque et il a pivoté sur lui-même avant de le glisser au fond du filet.

Le 14e but de la campagne de Malatesta a permis aux Remparts de signer une 12e victoire consécutive. Les hommes de Patrick Roy n’ont pas perdu en 11 sorties au Centre Vidéotron cette saison.

Zachary Bolduc a également touché la cible pour les Remparts, qui trônent au sommet du classement de la LHJMQ. Grâce à une mention d’aide, Théo Rochette a obtenu au moins un point dans un 11e match d’affilée.

À son troisième match de la campagne, Philippe Cloutier est resté invaincu avec la troupe de Québec. Il a repoussé 19 lancers.

Alex-Antoine Yargeau a inscrit son premier but en carrière dans la LHJMQ, permettant au Drakkar de créer l’égalité alors qu’il restait moins de six minutes à écouler à l’affrontement.

Ciarlo a connu un fort match en bloquant 36 rondelles pour le Drakkar, qui s’est incliné pour une troisième fois de suite.

Bolduc a ouvert le pointage alors qu’il restait 74 secondes à écouler au deuxième engagement, à la suite d’un revirement à la ligne bleue du Drakkar.

Après avoir accepté une passe de Rochette, le choix de première ronde des Blues de St. Louis a été patient et il a attendu que Ciarlo soit étendu sur la patinoire avant de tromper sa vigilance grâce à un tir du revers.

Yargeau a ramené les deux formations à la case départ lors d’une montée à trois contre deux. Il s’est faufilé entre les joueurs des Remparts et il a redirigé une passe précise de Vincent Collard derrière Cloutier.

Océanic 3 – Phoenix 1

Luka Verreault a marqué l’éventuel but de la victoire en troisième période et l’Océanic de Rimouski a surpris le Phoenix de Sherbrooke 3-1.

Tigres 2 – Olympiques 4

Zachary Dean a amorcé une poussée de quatre buts sans riposte des Olympiques de Gatineau, qui ont vaincu les Tigres de Victoriaville 4-2.

Voltigeurs 1 – Titan 7

Jacob Melanson a sonné la charge avec deux buts et une mention d’aide et le Titan d’Acadie-Bathurst ont corrigé les Voltigeurs de Drummondville par la marque de 7-1.

Saguenéens 3 – Eagles 4

Olivier Houde a enfilé l’aiguille alors qu’il ne restait que 19 secondes à jouer et les Eagles du Cap-Breton ont signé une sixième victoire consécutive en l’emportant 4-3 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Armada 5 – Huskies 2

Josh Lawrence a participé à tous les buts des siens, amassant trois buts et deux aides, et l’Armada de Blainville-Boisbriand a mis fin à une série de six revers en défaisant les Huskies de Rouyn-Noranda 5-2.