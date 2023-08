PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS

Hovland établit un record et remporte le Championnat BMW

(Olympia Fields) Viktor Hovland a réalisé la meilleure ronde de sa carrière au meilleur moment, enregistrant des oiselets à chacun, sauf deux, des trous du neuf de retour, dimanche, pour établir un record sur le parcours Olympia Fields et dépasser Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick pour remporter le Championnat BMW.

Doug Ferguson Associated Press

Hovland a remis une carte 61 (moins-9) pour l’emporter.

Ce qui semblait être une course à deux entre Scheffler et Fitzpatrick pour le titre est finalement devenu un spectacle individuel de la part de Hovland. Il a commencé le deuxième neuf avec un retard de quatre coups. À la fin, Scheffler et Fitzpatrick devaient caler leur coup en provenance de l’allée pour le rejoindre.

Les deux ont terminé avec un pointage de 66, ce qui aurait normalement été suffisant pour gagner lors d’une journée comme celle-ci. Ils ont toutefois dû se contenter de la deuxième place, derrière Hovland, qui a gagné pour la deuxième fois de l’année et n’a jamais aussi bien paru.

Hovland n’a effectué qu’un roulé de plus de 15 pieds sur le neuf de retour. Il a conclu la journée avec des oiselets aux 17e et 18e trous, les deux plus difficiles du parcours.

« Ça doit être la meilleure ronde que j’ai jouée, surtout si l’on tient compte des circonstances – les éliminatoires, ce parcours – la manière dont j’ai joué ces derniers trous, c’était vraiment spécial », a déclaré Hovland.

Jordan Spieth a inscrit des bogueys à ses deux derniers trous et a remis une carte de 71, lui qui était sur le point de sortir du top 30 de la Coupe FedEx, qui se rendra à East Lake la semaine prochaine pour le Championnat du circuit de la PGA. Denny McCarthy a toutefois commis trois bogueys pour sortir du top 30.

Sahith Theegala a réussi trois oiselets de suite jusqu’au 17e trou et devait être dans le top 30. Toutefois, il a commis un boguey au dernier trou, alors que Patrick Cantlay, de son groupe, a réalisé l’oiselet. Ils ont terminé à égalité au 15e rang, et cette séquence de boguey et oiselet a fait en sorte que la saison de Theegala a pris fin.

Xander Schauffele s’est emparé de la huitième position avec une carte de 68, gagnant assez d’argent pour décrocher de justesse la sixième et dernière place automatique dans l’équipe américaine de la Coupe Ryder.

Le Canadien Corey Connors a terminé la compétition en 10e place, remettant un pointage de 69. Adam Svensson a aussi terminé à 69 et a fini à égalité en 15e position.

Scheffler est le favori à East Lake pour une deuxième année de suite. Cela signifie qu’il commencera le tournoi à moins-10, deux coups d’avance devant Hovland.

Rory McIlroy, qui a joué 66 et terminé la journée quatrième au Championnat BMW, est la troisième tête de série. Jon Rahm et Lucas Glover le suivent.