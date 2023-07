PHOTO LIV GOLF, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La fusion des circuits PGA et LIV examinée au Sénat américain

(Washington) En négociant la fusion prévue des circuits PGA et LIV, des responsables américains et saoudiens ont envisagé de complètement chambouler le monde du golf, ont révélé des centaines de pages de courriels, messages et notes épluchées mardi par une commission du Sénat américain.

Agence France-Presse

Parmi les nombreux points sensibles abordés lors de ces tractations, le licenciement possible du directeur général de LIV Golf Greg Norman et la création d’une nouvelle compétition, « World Golf Series », avec une étape finale en Arabie saoudite.

Ces échanges, rendus publics lors d’une audition organisée au Congrès américain, sont les éléments les plus détaillés à émerger de la fusion surprise annoncée par le circuit de golf nord-américain PGA avec le LIV, soutenu par l’Arabie saoudite.

Auditionné au Sénat mardi, Jimmy Dunne, un des principaux architectes de cet accord, a indiqué que la contribution saoudienne envisagée s’élèverait à plus d’« un milliard de dollars ».

Le puissant sénateur Richard Blumenthal, à la tête de cette enquête, a exhorté le circuit PGA à rejeter cet accord, dénonçant le bilan de Riyad en matière de droits de la personne.

« Il y a quelque chose de détestable dans la voie que vous prenez actuellement, c’est une capitulation », a-t-il assuré.

La fusion de PGA Tour et de l’européen DP World Tour avec le LIV Golf a pris le monde du golf par surprise, les circuits étant engagés dans d’âpres batailles juridiques.

Lancé en octobre 2021, le LIV a attiré au cours des mois suivants certains des meilleurs golfeurs du monde, anciens N.1 mondiaux et plusieurs fois sacrés en Grands Chelems, de Dustin Johnson à Brooks Koepka qui vient de remporter le Championnat PGA.

L’annonce de cette fusion est par ailleurs intervenue lors d’une semaine marquée par un nouveau coup d’accélérateur des ambitions sportives de l’Arabie saoudite, avec l’annonce de la signature à Al-Ittihad de l’attaquant français Karim Benzema, Ballon d’Or 2022, pour un montant évalué à plusieurs centaines de millions d’euros sur trois ans.

Le conseil d’administration de PGA tour, composé de 10 membres, doit approuver l’accord annoncé le mois dernier pour qu’il puisse être finalisé.