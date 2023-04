Les Américains Nick Hardy et Davis Riley

PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Américains Nick Hardy et Davis Riley ont remporté dimanche leur premier titre sur le circuit PGA, après avoir rendu une carte de 65 lors du 4e et dernier tour du Zurich Classic de La Nouvelle-Orléans.

Agence France-Presse

Hardy et Riley, qui sont amis depuis l’âge de 14 ans, ont réussi cinq birdies sur les huit derniers trous, pour atteindre un score total de -30 (258), un record dans ce tournoi par équipes, le seul du circuit PGA.

Ils battent ainsi l’ancien record de 259 établi l’année dernière par le champion olympique en titre Xander Schauffele et son compatriote américain Patrick Cantlay.

« C’est tellement spécial, et le partager avec l’un de mes meilleurs amis ici sur le circuit est un rêve devenu réalité », a déclaré Riley. « C’est assez surréaliste […] Je sais que Nick et moi avons travaillé dur et c’est vraiment cool de pouvoir partager ce moment avec Nick », a-t-il ajouté.

Ils devancent de deux coups la paire canadienne Nick Taylor-Adam Hadwin, qui jouait ensemble pour la première fois et ont rendu une carte de 63 (-9).

PHOTO ANDREW WEVERS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Les Canadiens Adam Hadwin et Nick Taylor

Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui avaient réalisé un 2e tour record vendredi (63), terminent quatrièmes à -26 au total, juste derrière le duo américain Wyndham Clark-Beau Hossler, qui était en tête après le 3e tour, mais s’est raté dimanche en concédant trois bogueys.