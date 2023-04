(Miami) Champion en titre des Internationaux des États-Unis, l’Anglais Matthew Fitzpatrick a pris la tête du circuit PGA RBC Heritage samedi avec une carte de 63 (8 coups sous le par), réalisant la meilleure performance de sa carrière.

Agence France-Presse

Ce parcours réalisé sans commettre de boguey lui a permis de totaliser un score de 199 (-14) sur les trois trous.

Le no 4 mondial Patrick Cantlay a réalisé un score de 66 (-5), se classant deuxième, avec un coup d’avance sur son compatriote américain Jordan Spieth.

Le no 2 mondial Scottie Scheffler, qui espérait gagner le sommet du classement, est retombé à la quatrième place, qu’il partage avec l’Anglais Tommy Fleetwood et ses compatriotes américains, Taylor Moore, Mark Hubbard et Jimmy Walker.

L’Espagnol Rahm a rendu une carte de 69 (-2), tombant à la 21e place.