Il y a peu d’endroits dans le monde où le vent souffle le prestige comme au Old Course du club de golf de St Andrews, en Écosse. Chaque brin d’herbe et chaque grain de sable ont été piétinés avec l’intention d’écrire l’histoire. Une histoire accessible à tous.

Nicholas Richard La Presse

La grande majorité des terrains de golf sur lesquels évoluent les joueurs de la PGA ou du circuit européen sont soit privés, soit très difficilement accessibles. C’est d’autant plus vrai lorsque ces parcours accueillent des tournois majeurs.

Il y a cependant une exception à cette tendance : l’Old Course du club de golf de St Andrews.

« La maison du golf », tel qu’il est surnommé, est le plus vieux terrain du monde. Les premières balles y ont été frappées il y a près de 600 ans.

Six centenaires plus tard, le 150e Omnium britannique y sera disputé à partir de jeudi. Tous les cinq ans, les golfeurs s’arrêtent à St Andrews pour disputer le dernier tournoi majeur de la saison. On a toutefois retardé le retour à cette année (après 2015) pour coïncider avec la 150e présentation.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE L’Old Course du club de St Andrews est le plus vieux terrain de golf du monde.

Ouverture

Ce qui impressionne le plus, au-delà de ses immenses verts et de ses fosses de sable, c’est qu’en dépit de sa riche histoire et de toute la fascination qui entoure le terrain, celui-ci est toujours ouvert au public. Même s’il est très prisé et qu’il faut parfois réserver des mois, voire des années à l’avance, ce parcours qui a couronné Tiger Woods et Jack Nicklaus est accessible à tous. Du moins, à ceux qui peuvent se le permettre. Pendant la haute saison, un droit de jeu coûte 450 $ ; 296 $ pendant l’automne et 210 $ l’hiver.

Un autre aspect unique de ce mythique emplacement est le peu d’évolution qu’il a connu. Si la plupart des clubs, comme l’Augusta National, travaillent à rendre le terrain toujours plus difficile en l’allongeant et en modifiant certains tracés, l’Old Course est resté à peu près inchangé. C’est peut-être ce qui explique les très bas pointages des plus récents gagnants : - 15, - 16, - 14 et - 19. Le prochain Omnium britannique sera disputé sur 6742 verges. Les trois premiers majeurs de la saison ont été joués sur 7510, 7556 et 7254 verges.

Cela ne veut pas dire pour autant que les golfeurs auront la vie facile.

Si certains verts sont atteignables en un seul coup par les golfeurs les plus puissants, le terrain compte plusieurs pièges, à l’image de la plupart des parcours du Royaume-Uni.

Des allées ondulées, de gigantesques et très profondes fosses de sable, des verts d’une dureté impressionnante et un vent qui forcera certains golfeurs floridiens et texans à sortir leur tuque.

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Le parcours est truffé de fosses de sable très profondes.

Les bâtiments ancestraux et les relents de la mer du Nord qui longent le parcours sont sans pareil.

Le panorama, l’histoire et la qualité des installations font tous partie des raisons qui rendent ce club de golf extrêmement spécial. « Je pense que l’Omnium britannique à St Andrews est sans doute le meilleur tournoi de golf », a souligné Jordan Spieth plus tôt cette semaine.

L’avantage des vétérans

Spieth est d’ailleurs l’un des vétérans qui pourront prendre l’ascendant sur les jeunes qui dominent la planète golf au cours des derniers mois. La dernière fois que l’Omnium a été disputé à St Andrews, en 2015, le triple champion en tournoi majeur était en tout début de carrière. Tandis que neuf des dix meilleurs joueurs au classement mondial actuel n’avaient pas encore de carrière. Seul Rory McIlroy était déjà établi.

C’est donc dire que Scottie Scheffler, Collin Morikawa et Justin Thomas pourraient être quelque peu impressionnés et déstabilisés par l’ampleur du parcours et tous les impondérables auxquels ils pourraient faire face.

PHOTO ANDY BUCHANAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Tiger Woods se dit fin prêt.

Pendant ce temps, Tiger Woods, qui avait fait l’impasse sur le plus récent Omnium américain, est fin prêt à montrer aux jeunes de quel bois il se chauffe. Triple vainqueur de ce tournoi, dont deux fois à St Andrews en 2000 et en 2005, le Tigre semble avoir retrouvé la forme et sa jambe tient le coup. Il a fait plusieurs rondes d’entraînement depuis son arrivée en Écosse et les rapports sont positifs.

« Nous allons jouer sur un parcours historique. Je veux être en mesure de livrer une bonne performance à un très haut niveau au moins une dernière fois », a affirmé Woods il y a quelques jours.

Woods avait été transcendant lors de ses deux victoires sur l’Old Course, mais même s’il n’a plus l’aplomb d’antan, le simple fait de revenir sur les lieux de certaines de ses victoires les plus mémorables saura combler les amateurs de golf de partout sur la planète. Et quand Tiger Woods va, le golf va.