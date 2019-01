Justin Rose l'emporte à Torrey Pines

Justin Rose a surmonté un début de ronde difficile grâce à plusieurs coups roulés clés et il a remporté l'Omnium Farmers Insurance par deux coups, dimanche.

DOUG FERGUSON Associated Press San Diego

Rose a vu son avance de trois coups en tête glisser à seulement un coup après avoir commis trois bogueys en cinq trous pour amorcer la ronde finale à Torrey Pines.

L'Anglais s'est ensuite ressaisi en réussissant cinq oiselets et il a finalement remis une carte de 69 (moins-3) pour devancer Adam Scott. Rose a montré un pointage cumulatif de moins-21. Il est devenu le premier joueur depuis Peter Jacobsen en 1995, alors que les parcours Nord et Sud étaient plus courts de 700 verges, à jouer dans la soixantaine lors des quatre rondes du tournoi.

«La saison morte a été courte, a exprimé Rose. Je ne savais de quelle façon j'allais reprendre l'action. C'est superbe d'avoir bien joué pendant toute la semaine.»

Scott a été dans le coup jusqu'à la fin, notamment grâce à quatre oiselets consécutifs lors des quatre derniers fanions. Il a joué 68.

Grâce à sa victoire, Rose a accentué son avance comme numéro un mondial et il a triomphé pour une 10e fois sur le circuit de la PGA, brisant l'égalité avec Nick Faldo pour le plus grand nombre de titres pour un golfeur anglais. Il a aussi signé une victoire dans un circuit mondial pour une 10e année de suite, incluant sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

«C'est le meilleur joueur au monde et il a montré pourquoi, a affirmé Scott. Même lorsqu'il manquait un peu de précision, il a gardé son calme.»

Scott, qui effectuait ses débuts à ce tournoi, a complètement raté l'allée au 18e trou et il a dû se sortir d'impasse à partir de la fosse de sable. L'Australien estime qu'il a perdu le tournoi au premier neuf, alors que Rose perdait des coups, mais qu'il n'était pas capable de le rattraper.

«J'étais un peu inconstant et je n'étais pas efficace dans mes approches, a indiqué Scott. Justin n'a pas eu à faire face à beaucoup de pression. Quand j'ai retrouvé mon aplomb, il était trop tard.»

Hideki Matsuyama a signé une carte de 67 et il a partagé le troisième rang avec Talor Gooch (68). Le champion en titre du tournoi, Jason Day (67), a complété le top-5 à égalité avec Rory McIlroy (69) et Jon Rahm (72).

Tiger Woods a conclu l'événement avec une ronde de 67, ce qui lui a permis de se hisser à égalité au 20e échelon, à moins-10.

Le Canadien Mackenzie Hughes n'a pas manqué de constance en Californie, bouclant le parcours de Torrey Pines en 70 coups pour une quatrième journée de suite. Il a terminé en 29e position.

Adam Svensson (75), Nick Taylor (72) et Ben Silverman (75) ont également participé aux rondes du week-end du côté des représentants de l'unifolié.