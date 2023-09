Joseph Limar, directeur d’épreuve, Greg Van Avermaet et Sébastien Arsenault, PDG des GPCQM.

Greg Van Avermaet a reçu un cadeau inattendu avant le départ du Grand Prix cycliste de Montréal : un chandail du Canadien floqué du numéro 23.

Figure emblématique des classiques canadiennes avec ses deux victoires sur le mont Royal (2016 et 2019) et ses neuf podiums au total, le Belge d’AG2R Citroën dispute sa dernière course à l’extérieur de l’Europe, dimanche après-midi.

Van Avermaet ne connaît pas le Tricolore, qui lui a offert cette surprise, mais il a bien compris l’importance du chandail qu’il a accepté de revêtir sur la scène lors de la présentation des coureurs.

« Je ne connais pas l’équipe, mais je peux imaginer que c’est l’équipe de hockey de Montréal », a réagi le champion olympique de 2016, interrogé par La Presse quelques secondes plus tard.

« C’est cool d’avoir ce jersey. C’est assez original. En Belgique, ils donnent des fleurs et des friandises. C’est bien d’avoir quelque chose d’autre. Je suis assez fier d’y voir mon nom à l’arrière. Je vais probablement pouvoir le porter à la maison. »

Parce que le lauréat de Paris-Roubaix en 2017 ne fait pas que pédaler. Il a déjà été gardien de but de bon niveau au soccer. Et il sait aussi patiner.

« J’adore ça », a-t-il révélé, apparemment imperméable à la pluie battante qui s’abattait sur lui quelques minutes avant le départ.

« Nos hivers ne sont pas si froids, mais cet hiver, j’étais sur la glace. Je peux patiner, mais le hockey est peut-être autre chose… J’aime donc patiner sur la place, en particulier dans la nature. »

PHOTO FOURNIE APR YVES PERRET, GPCQM

La Belgique a quelques glaces intérieures, mais Van Avermaet préfère s’exécuter sur les étangs à proximité du fleuve l’Escaut, dans sa commune de Berlaar, en Flandres.

« Ça a gelé cette année et il y a trois ans aussi. Ce n’est pas possible toutes les années, mais c’est un sport cool à pratiquer. »

À 38 ans, Van Avermaet ne figurerait évidemment pas dans le virage jeunesse du Canadien…