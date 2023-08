Richard Freeman (photo) a été une figure clé des succès de British Cycling et de Sky entre 2010 et 2017, travaillant étroitement avec Bradley Wiggins lors de sa victoire au Tour de France 2012 et au contre-la-montre des Jeux olympiques de Londres, la même année.

(Londres) L’ex-médecin de la Fédération britannique de cyclisme et de l’équipe Sky a écopé d’une suspension de quatre ans pour avoir contrevenu aux règles antidopage.

Associated Press

Richard Freeman s’est vu imposée cette sanction par un tribunal indépendant de l’agence nationale antidopage (UKAD) pour possession de substances prohibées et deux accusations de falsification.

L’UKAD a indiqué que la suspension de Freeman était rétroactive au 22 décembre 2020, date de la suspension provisoire de Freeman, et qu’il ne peut être associé à aucun évènement sportif jusqu’au 21 décembre 2024.

Freeman a été une figure clé des succès de British Cycling et de Sky entre 2010 et 2017, travaillant étroitement avec Bradley Wiggins lors de sa victoire au Tour de France 2012 et au contre-la-montre des Jeux olympiques de Londres, la même année. Il était le médecin en chef de l’équipe britannique aux JO 2012 et 2016.

Le tribunal antidopage a été convaincu que Freeman souhaitait rendre disponible une substance interdite quand il a commandé en mai 2011 30 sachets de Testogel, qui contient de la testostérone. Freeman a également admis avoir menti aux enquêteurs de l’UKAD sur plusieurs points dans cette affaire.