L’équipe SD Worx-Protime a donné le ton en lever de rideau du Tour de France féminin, dimanche, alors que la Belge Lotte Kopecky a fait la différence dans la principale difficulté du jour pour s’imposer en solo avec une avance d’une quarantaine de secondes sur le groupe des favorites.

Clara Emond (Arkéa) a été la mieux classée des cinq Québécoises inscrites alors qu’elle a été la 35e à rallier l’arrivée à Clermont-Ferrand.

La cycliste de 26 ans est passée par toute la gamme des émotions au cours des derniers jours. D’abord retenue dans l’équipe pour prendre part au Tour, elle en a été exclue pour ensuite être réintégrée à la veille de la course, en remplacement de sa coéquipière Megan Armitage qui a subi une commotion cérébrale à l’entraînement.

« Je suis quand même satisfaite de ma journée et ça a été une semaine assez éprouvante en émotions. Je n’étais pas trop prête mentalement, mais finalement, c’est peut-être une bonne chose, car je suis arrivée sans pression. Ça m’a pris un peu de temps à me mettre dans la course, mais une fois que ça s’est mis à rouler, ça a débloqué », a expliqué Emond, en entrevue avec Sportcom, après cette étape initiale de 124 kilomètres.

La cycliste n’a pas été en mesure de sauter dans le bon train lorsque la championne belge est partie en solo après que ses coéquipières aient forcé le rythme.

« Le peloton s’égrenait déjà un peu avant et malheureusement, quand Kopecky a donné son gros coup, j’étais mal positionnée derrière. […] Tout le monde attendait cette seule bosse de la course et ça s’est joué à ce moment-là. »

L’équipe UAE Team ADQ d’Olivia Baril s’est elle aussi fait piéger dans la Côte de Durtol, longue de 1,7 kilomètre à une pente moyenne de 7,2 %.

« On a fait vraiment une mauvaise course. On s’y est pris trop en retard pour se placer et ensuite, c’était trop difficile de remonter une fois que le groupe était parti. Nous avions Erica [Magnaldi] dans le premier peloton, mais son rôle aurait été d’attendre Silvia [Persoco] par exemple. C’est une très mauvaise course », a laissé tomber l’Abitibienne, 48e (+2 minutes) dimanche.

Simone Boilard (St-Michel–Mavic–Auber93), 44e, a fini dans ce même groupe. Magdeleine Vallières-Mill (EF Education–TIBCO-SVB) et Gabrielle Pilote-Fortin (Cofidis) se sont classées 112e (+7 minutes 17 secondes) et 136e (+11 minutes 37 secondes).

Clara Emond sera alerte à l’étape de lundi où elle croit qu’elle pourrait décrocher un bon résultat.

« Elle sera vraiment intéressante avec des bosses à répétition et ce sera bien pour moi. Il y la longue étape au jour 4 qui grimpe beaucoup et surtout, celle du Tourmalet [samedi], qui sera l’étape que je viserai le plus. »