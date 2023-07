Avec deux coureurs en moins, l’équipe du Québec dirigée par Pascal Choquette a démontré toute la profondeur de son équipe, alors que les représentants du maillot fleurdelisé ont complété la septième étape en troisième place au classement des équipes terminant tout juste derrière le Canada et les États-Unis. C’est finalement le porte-couleurs de l’équipe canadienne Matthew Ney qui a été couronné à titre de nouveau champion de la 53e édition du Tour de l’Abitibi.

Sportcom

De son propre aveu, l’entraîneur de l’équipe du Québec Pascal Choquette s’est dit plutôt satisfait du travail accompli par les siens. Même si les coureurs ont commis des erreurs à certains moments, il croit que cette participation au 53e Tour de l’Abitibi aura permis à ses poulains de prendre de l’expérience.

« Il est décevant d’avoir perdu Julien [Boulé] et Henrique [Martins] lors de la première étape. Nos athlètes ont fait des bons coups et d’autres moins bons durant la semaine, mais l’important c’est d’en retirer des leçons. Si nos athlètes ont appris durant ce projet, c’est l’objectif d’avoir une course de la sorte au Québec. Ils peuvent maintenant ajuster leur travail s’ils veulent performer au niveau international », d’indiquer Pascal Choquette quelques minutes après la septième étape.

À sa deuxième année chez les juniors, Justin Roy a obtenu le meilleur coureur parmi les coureurs de l’équipe du Québec avec une 13e place au classement général, alors que ses coéquipiers Filipe Duarte et Elyot Ferguson ont complété la septième et dernière étape avec les 16e et 17e places pour le maillot brun. En raison d’une chute lors du premier tour, ce qui lui a fait perdre plusieurs minutes sur le peloton, Gabriel Séguin a complété le tour cycliste en 65e place. Son effort a permis de contribuer à la troisième place de l’équipe du Québec.

Les Québécois qui ont brillé durant le 53e Tour cycliste de l’Abitibi

En plus des coureurs de l’équipe du Québec, plusieurs membres affiliés au sein de la FQSC se sont illustrés lors de cette édition 2023 du Tour cycliste de l’Abitibi. À sa deuxième année chez les juniors, Alexis Bouchard (équipe du Canada) a su se démarquer dans les ascensions abitibiennes pour finalement mettre la main sur le maillot à pois de meilleur grimpeur de l’évènement. Avec une récolte de 17 points, il a devancé Nathan Cusack (États-Unis). En plus de son maillot à pois, le coureur de Québec a pris la huitième place du classement cumulatif après sept étapes.

Il n’est pas le seul Québécois évoluant pour la formation nationale à avoir connu du succès cette semaine, puisque son coéquipier Jonathan Hinse s’est avéré être l’une des révélations du 53e Tour de l’Abitibi. Détenteur du maillot orange et maillot bleu avec deux étapes à faire, l’athlète de Vaudreuil-Dorion a tiré son épingle du jeu dans les sprints intermédiaires ainsi que dans les sprints de masse sur les différentes étapes terminant en deuxième place pour le maillot orange. L’Américain Alejandro Che a profité de la dernière étape pour s’emparer du maillot orange, lui qui avait ravi le maillot bleu samedi à Jonathan Hinse. À l’issue des sept étapes, Jonathan Hinse a complété sa première participation à l’évènement abitibien en cinquième place au cumulatif en plus d’avoir grimpé sur le podium à trois reprises durant le séjour.

Parmi les autres coureurs qui ont démontré de belles choses durant la semaine, Carl Truffer a porté le maillot bleu par procuration durant la quatrième et la cinquième étape. Avec une sixième place pour le maillot bleu remis au meilleur coureur de première année chez les juniors, celui-ci a complété les sept étapes au 12e rang du classement cumulatif.

Coureur de l’équipe ZVP-Opto Réseau, Adamo Giammarella a démontré beaucoup de constance dans les différentes épreuves présentées cette semaine. Excellent lors de l’épreuve du contre-la-montre individuel avec une 10e place, celui-ci s’est donné une chance de compléter le Tour en neuvième place pour le maillot brun. Coéquipier de Giammarella, Maxime Corbeil a également tiré son épingle du jeu avec une 15e place au classement général. Ces deux hommes font partie des raisons qui expliquent le succès de la formation ZVP-Opto Réseau. L’équipe dirigée par Gilles Besner a complété l’évènement en quatrième place au classement des équipes, et ce, devant la France et le Japon.