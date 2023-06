(Bruxelles) Le champion en titre du Tour de France, Jonas Vingegaard, sera appuyé par certains des meilleurs cyclistes au monde alors qu’il tentera de défendre son titre.

Associated Press

L’écurie Jumbo-Visma a révélé la composition de son équipe en vue de la plus grande compétition cycliste, lundi. Elle offre un bel équilibre entre l’expérience et le talent, en plus d’une bonne protection pour Vingegaard pour les étapes sur le plat, ainsi que de l’aide importante en montagnes.

Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck et Wilco Kelderman appuieront Vingegaard.

Le Tour de France s’élancera samedi de Bilbao, en Espagne.

Jumbo-Visma a signé six victoires d’épreuves et remporté les maillots à pois, vert et jaune en 2022. L’écurie néerlandaise a déjà gagné un Grand Tour cette année, quand Primoz Roglic a mis la main sur le Giro, en mai. Roglic a fait l’impasse sur le Tour de France.

Vingegaard a détrôné le champion 2021 Tadej Pogacar l’an dernier avec des performances mémorables en montagnes.